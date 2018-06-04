L'Equipe сделал ламповую черно-белую обложку с вратарем Львом Яшиным и названием на кириллице
Русские дни в европейских медиа продолжаются.
Французский журнал L’Équipe Sport & Style выпустил новый июньский номер, на обложку которого поставили фотографю великого советского вратаря Льва Яшина.
Название издания французы написали кириллицей, а обложку с обладателем «Золотого мяча» 1963 года сделали черно-белой.
- Лев Яшин – единственный вратарь, получивший «Золотой мяч».
- Чемпионат мира в России пройдет в 11 городах на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля.
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