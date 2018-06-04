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L'Equipe сделал ламповую черно-белую обложку с вратарем Львом Яшиным и названием на кириллице

L'Equipe сделал ламповую черно-белую обложку с Яшиным и названием на кириллице
Eurosport

Вчера в 00:08

Русские дни в европейских медиа продолжаются.

Французский журнал L’Équipe Sport & Style выпустил новый июньский номер, на обложку которого поставили фотографю великого советского вратаря Льва Яшина.

Название издания французы написали кириллицей, а обложку с обладателем «Золотого мяча» 1963 года сделали черно-белой.

  • Лев Яшин – единственный вратарь, получивший «Золотой мяч».
  • Чемпионат мира в России пройдет в 11 городах на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля.

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