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Немецкая реклама ЧМ-2018, где русская бабулька чеканит кочан капусты под «Касту»

Немецкая реклама ЧМ-2018, где русская бабулька чеканит кочан капусты под «Касту»
Eurosport

Вчера в 00:35Обновлено Вчера в 10:13

Атмосферно.

Немецкий телеканал ZDF выкатил рекламу чемпионата мира в России. Саундтреком видео стал композиция «Касты» «Вокруг шум».

В ролике показывают представителей степных народов, русскую бабушку, которая виртуозно чеканит кочан капусты вместо мяча, и футбольного фристайлера, которые приезжают из разных концов страны на Красную площадь в Москве, чтобы расстелить там газон и поиграть в футбол. Посмотреть видео можно на сайте ZDF.

  • ЧМ-2018 примут 12 стадионов в 11 городах.
  • Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.

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