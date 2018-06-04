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Немецкая реклама ЧМ-2018, где русская бабулька чеканит кочан капусты под «Касту»
Атмосферно.
Немецкий телеканал ZDF выкатил рекламу чемпионата мира в России. Саундтреком видео стал композиция «Касты» «Вокруг шум».
В ролике показывают представителей степных народов, русскую бабушку, которая виртуозно чеканит кочан капусты вместо мяча, и футбольного фристайлера, которые приезжают из разных концов страны на Красную площадь в Москве, чтобы расстелить там газон и поиграть в футбол. Посмотреть видео можно на сайте ZDF.
- ЧМ-2018 примут 12 стадионов в 11 городах.
- Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.
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