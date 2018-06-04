«Переходить из ЦСКА в «Монако» бессмысленно». Чалов не советует Головину ехать на Лазурный берег

Нападающий ЦСКА Федор Чалов, который не попал в заявку сборной России на ЧМ-2018, рассказал о разговоре с главным тренером Станиславом Черчесовым и поделился мнением о возможном переходе одноклубника Александра Головина в «Монако».

«Черчесов позвал к себе в комнату и спросил – как мне первый вызов, какие ощущения. Я сказал, что все хорошо, все понравилось, Понял, какой тут уровень и что мне нужно прогрессировать. Коллектив тоже очень понравился. Хочется в дальнейшем приезжать сюда и играть.

В основном постоянно общаемся и играем с Головиным. Не могу сказать, что тренировки в сборной сильно отличаются от ЦСКА. Мне не было тяжело, ничего не давило. Просто получал удовольствие. Считаю, что Саше нужно ехать в большую команду, которая борется за высокие места в еврокубках. Мне кажется, из ЦСКА в «Монако» – это бессмысленный переход.

Футбол – непредсказуемая игра, всякое может случиться. Но, честно, я уверен, что наша команда очень сильная. России по силам выходить из группы. Наши должны это сделать, как минимум. Посмотрите, к примеру Австрия обыграла Германию», – цитирует Чалова «Чемпионат».

Черчесов не включил пятерых футболистов из расширенной заявки: Сослана Джанаева, Константина Рауша, Романа Нойштедтера, Александра Ташаева и Федора Чалова.

Сборная России сыграет в группе с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем.

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