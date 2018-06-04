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Соперник сборной России Саудовская Аравия назвала состав на ЧМ-2018. Там 3 игрока из Европы

Саудовская Аравия назвала состав на ЧМ-2018. Там 3 игрока из Европы
Eurosport

Вчера в 08:35Обновлено Вчера в 09:31

Парни, которые откроют турнир 14 июня.

Соперник сборной России по матчу открытия ЧМ-2018 Саудовская Аравия определилась с составом на турнир:

вратариМохаммед аль-Овайс («Аль-Ахли Джидда»), Абдулла аль-Майюф («Аль-Хиляль»), Яссер аль-Мосайлем («Аль-Ахли»);

защитники – Осама Хавсави, Яссер аль-Шахрани, Мохаммед аль-Бурайк, Али аль-Булаихи (все – «Аль-Хиляль»), Мансур аль-Харби, Мотаз Хавсави (оба – «Аль-Ахли»), Омар Хавсави («Аль-Наср»);

полузащитники – Салман аль-Фарадж, Абдулла Отаиф, Абдулмалек аль-Хаибри (все – «Аль-Хиляль»), Салем Аль-Досари («Вильярреал», Испания), Хаттан Бахебри, Хуссейн аль-Мафхави, Абдулла аль-Хайбари, Мохамед Кано (все – «Аль– Шабаб»), Яхья аль-Шери («Леганес», Испания), Тайсир аль-Джассим («Аль-Ахли»);

нападающие – Моханнад Ассери («Аль-Ахли»), Мохаммад ас-Сахлави («Аль-Наср»), Фахад аль-Муваллад («Леванте», Испания).

  • Матч открытия Россия – Саудовская Аравия пройдет на «Лужниках» 14 июня.
  • В группу А помимо хозяев и саудитов попали сборные Египта и Уругвая.

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