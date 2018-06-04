Джефферсон Фарфан вошел в состав сборной Перу на ЧМ-2018

Сборная Перу определилась с составом на чемпионат мира. В заявку вошли форвард «Локомотива» Джефферсон Фарфан и нападающий «Фламенго» Паоло Герреро, который был дисквалифицирован на 14 месяцев за употребление кокаина, но выиграл апелляцию.

Полностью состав перуанской команды выглядит следующим образом:

вратари – Карлос Каседа («Университарио»), Хосе Карвальо («Университарио»), Педро Галлезе («Веракрус», Мексика);

защитники – Луис Адвинкула («Лобос БУАП», Мексика), Альдо Корсо («Университарио»), Мигель Трауко («Фламенго», Бразилия), Кристиан Рамос («Веракрус», Мексика), Альберто Родригес («Атлетико Хуниор», Колумбия), Мигель Араухо («Альянса Лима»), Нильсон Лойола («Мельгар»), Андерсон Сантамария («Пуэбла», Мексика);

полузащитники – Эдисон Флорес («Ольборг», Дания), Паоло Уртадо («Витория», Бразилия), Ренато Тапиа («Фейеноорд», Голландия), Йосимар Йотун («Орландо Сити», США), Педро Акино («Лобос БУАП», Мексика), Кристиан Куэва («Сан-Паулу», Бразилия), Вильдер Картахена («Веракрус», Мексика);

нападающие – Паоло Герреро («Фламенго», Бразилия), Андре Каррильо («Бенфика», Португалия), Джефферсон Фарфан («Локомотив», Россия), Анди Поло («Портленд Тимберс», США), Рауль Руидиас («Морелия», Мексика).

На ЧМ-2018 сборная Перу сыграет на групповом этапе с Данией, Францией и Австралией.

Перуанцы попали на чемпионат мира впервые с 1982 года.

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