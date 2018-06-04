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Рафаэль Маркес вошел в окончательный состав сборной Мексики и поедет на пятый ЧМ

Маркес вошел в окончательный состав сборной Мексики и поедет на пятый ЧМ
Eurosport

Вчера в 10:54

Хорошее завершение карьеры.

Тренерский штаб сборной Мексики назвал окончательный состав на чемпионат мира. В Россию приедет Рафаэль Маркес, для которого это будет пятое первенство мира. После турнира 39-летний футболист завершит карьеру.

Состав Мексики выглядит следующим образом:

вратари – Хесус Корона («Крус Асуль»), Альфредо Талавера («Толука») и Гильермо Очоа («Стандард»);

защитники – Эдсон Альварес («Америка»), Уго Айяла («Тигрес»), Хесус Гальярдо (УНАМ), Мигель Лаюн («Севилья»), Эктор МореноРеал Сосьедад»), Диего РейесПорту»), Карлос Сальседо («Айнтрахт» Франкфурт);

полузащитникиХонатан дос Сантос («Лос-Анджелес Гэлакси»), Марко Фабиан («Айнтрахт»), Андрес Гуардадо («Бетис»), Рафаэль Маркес («Атлас»), Эктор Эррера («Порту»);

нападающие – Хесус Корона («Порту»), Джовани дос Сантос («Лос-Анджелес Гэлакси»), Хавьер ЭрнандесВест Хэм»), Хавьер Акино («Тигрес»), Рауль Хименес («Бенфика»), Ирвинг Лосано (ПСВ), Орибе Перальта («Америка»), Карлос Вела («Лос-Анджелес»).

  • Рафаэль Маркес был капитаном на четырех чемпионатах мира – рекорд турнира.
  • На групповом этапе сборная Мексики сыграет с Германией, Южной Кореей и Швецией.

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