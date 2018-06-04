Eurosport

Венсан Компани включен в состав сборной Бельгии на ЧМ-2018, несмотря на травму

Компани включен в состав сборной Бельгии, несмотря на травму
Eurosport

Вчера в 12:27

«Дьяволы» верят в защитника «Сити».

Тренерский штаб сборной Бельгии включил Венсана Компани в финальную заявку, несмотря на полученную защитником «Сити» травму в товарищеской игре с Португалией.

Заявка «красных дьяволов» выглядит следующим образом:

вратариКун КастельсВольфсбург»), Тибо КуртуаЧелси»), Симон МиньолеЛиверпуль»);

защитники Тоби АлдервейрелдТоттенхэм»), Дедрик БойятаСелтик»), Томас ВермаленБарселона»), Ян Вертонген («Тоттенхэм»), Леандер Дендонкер («Андерлехт»), Венсан КомпаниМанчестер Сити»), Томас Мёнье («ПСЖ»);

полузащитники – Торган Азар («Боруссия» Менхенгладбах), Эден Азар («Челси»), Кевин де Брёйне («Манчестер Сити»), Аксель Витсель («Тяньцзинь Цюаньцзянь»), Муса Дембеле («Тоттенхэм»), Янник Карраско («Далянь Ифан»), Юри Тилеманс («Монако»), Маруан ФеллайниМанчестер Юнайтед»), Насер Шадли («Вест Бромвич»), Аднан Янузай («Реал Сосьедад»);

нападающиеМиши Батшуайи («Челси»), Ромелу Лукаку («Манчестер Юнайтед»), Дрис Мертенс («Наполи»).

  • На групповой стадии Бельгия сыграет с Панамой, Тунисом и Англией.

Подписывайся на наш канал в телеграме

По теме

Чемпионат мира

Результаты

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Джокович так и не понял, как Чеккинато выкинул его с «Ролан Гаррос». Марко сам не понял

03:20
Популярные видео
Моресмо и еще четверка французских мушкетеров, без которых невозможно представить мировой теннис
1 773 просмотров4 ч
Аллея между центральными кортами и финал на больших экранах. Тур по теннисному комплексу «РГ»
 544 просмотров5 ч
А еще вам может понравиться