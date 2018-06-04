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Венсан Компани включен в состав сборной Бельгии на ЧМ-2018, несмотря на травму
«Дьяволы» верят в защитника «Сити».
Тренерский штаб сборной Бельгии включил Венсана Компани в финальную заявку, несмотря на полученную защитником «Сити» травму в товарищеской игре с Португалией.
Заявка «красных дьяволов» выглядит следующим образом:
вратари – Кун Кастельс («Вольфсбург»), Тибо Куртуа («Челси»), Симон Миньоле («Ливерпуль»);
защитники – Тоби Алдервейрелд («Тоттенхэм»), Дедрик Бойята («Селтик»), Томас Вермален («Барселона»), Ян Вертонген («Тоттенхэм»), Леандер Дендонкер («Андерлехт»), Венсан Компани («Манчестер Сити»), Томас Мёнье («ПСЖ»);
полузащитники – Торган Азар («Боруссия» Менхенгладбах), Эден Азар («Челси»), Кевин де Брёйне («Манчестер Сити»), Аксель Витсель («Тяньцзинь Цюаньцзянь»), Муса Дембеле («Тоттенхэм»), Янник Карраско («Далянь Ифан»), Юри Тилеманс («Монако»), Маруан Феллайни («Манчестер Юнайтед»), Насер Шадли («Вест Бромвич»), Аднан Янузай («Реал Сосьедад»);
нападающие – Миши Батшуайи («Челси»), Ромелу Лукаку («Манчестер Юнайтед»), Дрис Мертенс («Наполи»).
- На групповой стадии Бельгия сыграет с Панамой, Тунисом и Англией.