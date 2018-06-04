Мануэль Нойер включен в состав сборной Германии на ЧМ-2018, Бернд Лено и Лерой Сане – нет

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв огласил состав заявку на ЧМ-2018. Пропустивший почти весь сезон Мануэль Нойер поедет на турнир, голкипер «Байера» Бернд Лено и полузащитник «Сити» Лерой Сане исключены.

В заявку попал и Марко Ройс, из-за повреждений не поехавший на ЧМ-2014 и Евро-2016.

Состав чемпионов мира выглядит так:

вратари – Мануэль Нойер («Бавария»), Марк-Андре тер Штеген («Барселона»), Кевин Трапп («ПСЖ»).

защитники – Марвин Платтенхардт («Герта»), Йонас Хектор («Кёльн»), Маттиас Гинтер («Боруссия», Мёнхенгладбах), Матс Хуммельс («Бавария»), Никлас Зюле («Бавария»), Антонио Рюдигер («Челси»), Джером Боатенг («Бавария»), Йозуа Киммих («Бавария»);

полузащитники – Сами Хедира («Ювентус»), Юлиан Дракслер («ПСЖ»), Тони Кроос («Реал»), Месут Озил («Арсенал»), Марко Ройс («Боруссия», Дортмунд), Леон Горецка («Шальке»), Себастьян Руди («Бавария»), Юлиан Брандт («Байер»), Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»);

нападающие – Тимо Вернер («РБ Лейпциг»), Томас Мюллер («Бавария»), Марио Гомес («Штутгарт»).

В этот раз обошлось без голограммы Станислава Черчесова.

Германия сыграет в группе F с Мексикой, Швецией и Южной Кореей.

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