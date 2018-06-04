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Мануэль Нойер включен в состав сборной Германии на ЧМ-2018, Бернд Лено и Лерой Сане – нет

Нойер включен в состав сборной Германии, Лено и Сане – нет
Eurosport

Вчера в 13:05Обновлено Вчера в 13:06

Чемпионы мира настолько сильны, что звезды просто не умещаются в заявку.

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв огласил состав заявку на ЧМ-2018. Пропустивший почти весь сезон Мануэль Нойер поедет на турнир, голкипер «Байера» Бернд Лено и полузащитник «Сити» Лерой Сане исключены.

В заявку попал и Марко Ройс, из-за повреждений не поехавший на ЧМ-2014 и Евро-2016.

Состав чемпионов мира выглядит так:

вратари – Мануэль Нойер («Бавария»), Марк-Андре тер ШтегенБарселона»), Кевин ТраппПСЖ»).

защитники Марвин ПлаттенхардтГерта»), Йонас ХекторКёльн»), Маттиас Гинтер («Боруссия», Мёнхенгладбах), Матс Хуммельс («Бавария»), Никлас Зюле («Бавария»), Антонио РюдигерЧелси»), Джером Боатенг («Бавария»), Йозуа Киммих Бавария»);

полузащитники Сами ХедираЮвентус»), Юлиан Дракслер («ПСЖ»), Тони Кроос («Реал»), Месут ОзилАрсенал»), Марко Ройс («Боруссия», Дортмунд), Леон ГорецкаШальке»), Себастьян Руди («Бавария»), Юлиан БрандтБайер»), Илкай ГюндоганМанчестер Сити»);

нападающие Тимо ВернерРБ Лейпциг»), Томас Мюллер («Бавария»), Марио ГомесШтутгарт»).

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