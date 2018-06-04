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Мохамед Салах едет на ЧМ-2018

Салах поедет на чемпионат мира
Eurosport

Вчера в 14:59

Миллионы египтян вздохнули с облегчением.

Эктор Купер назвал 23 футболистов, которые будут защищать честь Египта на чемпионате мира в России.

Получивший тяжелую травму в финале Лиги чемпионов форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах поедет на турнир.

Состав соперников сборной России выглядит следующим образом:

вратари - Эссам Эль-Хадари («Аль-Таавун», Саудовская Аравия), Мохамед Эль-Шеннави («Аль-Ахли»), Шериф Экрами («Аль-Ахли»);

защитники - Ахмед Фатхи, Саад Самир, Айман Ашраф (все – «Аль-Ахли»), Махмуд Хамди («Замалек»), Мохамед Абдель-Шафи («Аль-Фатах», Саудовская Аравия), Ахмед Хегази, Али Габр (оба – «Вест Бромвич», Англия), Ахмед Эль-МухаммадиАстон Вилла», Англия), Омар Габер («Лос-Анджелес», США);

полузащитники - Тарек Хамед («Замалек»), Шикабала («Аль-Рияд»), Сэм Морси («Уиган», Англия), Мохамед Эль-НенниАрсенал», Англия), Махмуд Кахраба («Иттихад», Саудовская Аравия), Рамадан Соби («Сток Сити», Англия), Махмуд ХассанКасымпаша», Турция), Амр Варда («Атромитос», Греция);

нападающие - Марван Мохсен («Аль-Ахли»), Абдалла Махмуд Эль-Саид (КуПС, Финаляндия), Мохамед Салах («Ливерпуль», Англия).

  • Египет сыграет на групповом этапе с Уругваем, Россией и Саудовской Аравией.
  • Матч Россия – Египет пройдет на «Санкт-Петербург Арене» 19 июня.

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