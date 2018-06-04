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Ведран Чорлука вошел в состав сборной Хорватии на ЧМ-2018

Чорлука вошел в состав сборной Хорватии на ЧМ-2018
Eurosport

Вчера в 15:10

Марио Пашалича в заявке нет.

Тренерский штаб сборной Хорватии определился с составом на чемпионат мира. Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука включен в число 23 счастливчиков, полузащитник «Спартака» Марио Пашалич, значившийся в предварительной заявке, – нет.

Итоговая заявка «шахматных»:

вратари – Даниел Субашич («Монако»), Ловре Калинич («Гент», Бельгия), Доминик Ливакович («Динамо», Загреб);

защитники – Ведран Чорлука («Локомотив», Россия), Домагой Вида («Бешикташ», Турция), Иван Стринич («Сампдория», Италия), Деян ЛовренЛиверпуль», Англия), Шиме Врсалько («Атлетико», Испания), Йосип Пиварич («Динамо» Киев, Украина), Тин Едвай («Байер», Германия), Дуе Чалета-Цар («Зальцбург», Австрия);

полузащитникиЛука Модрич, Матео Ковачич (оба – «Реал», Испания), Иван РакитичБарселона», Испания), Милан Бадель («Фиорентина», Италия), Марсело Брозович («Интер», Италия), Филип Брадарич («Риека»);

нападающиеМарио МанджукичЮвентус», Италия), Иван Перишич («Интер», Италия), Никола Калинич («Милан», Италия), Андрей Крамарич («Хоффенхайм», Германия), Марко Пьяца («Шальке», Германия), Анте Ребич («Айнтрахт», Франкфурт, Германия).

  • Чорлука прежде выступал на Евро-2008, Евро-2012, ЧМ-2014 и Евро-2016.
  • Хорватия сыграет на групповой стадии с Исландией, Аргентиной и Нигерией.

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