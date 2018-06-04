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Ведран Чорлука вошел в состав сборной Хорватии на ЧМ-2018
Марио Пашалича в заявке нет.
Тренерский штаб сборной Хорватии определился с составом на чемпионат мира. Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука включен в число 23 счастливчиков, полузащитник «Спартака» Марио Пашалич, значившийся в предварительной заявке, – нет.
Итоговая заявка «шахматных»:
вратари – Даниел Субашич («Монако»), Ловре Калинич («Гент», Бельгия), Доминик Ливакович («Динамо», Загреб);
защитники – Ведран Чорлука («Локомотив», Россия), Домагой Вида («Бешикташ», Турция), Иван Стринич («Сампдория», Италия), Деян Ловрен («Ливерпуль», Англия), Шиме Врсалько («Атлетико», Испания), Йосип Пиварич («Динамо» Киев, Украина), Тин Едвай («Байер», Германия), Дуе Чалета-Цар («Зальцбург», Австрия);
полузащитники – Лука Модрич, Матео Ковачич (оба – «Реал», Испания), Иван Ракитич («Барселона», Испания), Милан Бадель («Фиорентина», Италия), Марсело Брозович («Интер», Италия), Филип Брадарич («Риека»);
нападающие – Марио Манджукич («Ювентус», Италия), Иван Перишич («Интер», Италия), Никола Калинич («Милан», Италия), Андрей Крамарич («Хоффенхайм», Германия), Марко Пьяца («Шальке», Германия), Анте Ребич («Айнтрахт», Франкфурт, Германия).
- Чорлука прежде выступал на Евро-2008, Евро-2012, ЧМ-2014 и Евро-2016.
- Хорватия сыграет на групповой стадии с Исландией, Аргентиной и Нигерией.