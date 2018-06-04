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Игроки сборной России выбрали номера на ЧМ. Федор Смолов сыграет под десяткой
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РФС объявил номера игроков сборной России, под которыми они будут заявлены на чемпионат мира-2018.
Вратари – 1. Игорь Акинфеев, 20. Владимир Габулов, 12. Андрей Лунев.
Защитники – 14. Владимир Гранат, 4. Сергей Игнашевич, 13. Федор Кудряшов, 3. Илья Кутепов, 5. Андрей Семенов, 23. Игорь Смольников, 2. Марио Фернандес.
Полузащитники – 8. Юрий Газинский, 17. Александр Головин, 9. Алан Дзагоев, 21. Александр Ерохин, 18. Юрий Жирков, 7. Далер Кузяев, 11. Роман Зобнин, 19. Александр Самедов, 16. Антон Миранчук, 6. Денис Черышев.
Нападающие – 22. Артем Дзюба, 15. Алексей Миранчук, 10. Федор Смолов.
- 14 июня сборная России откроет чемпионат мира матчем с Саудовской Аравией на «Лужниках».
- Следом команда Станислава Черчесова сыграет на групповой стадии с Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара).
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