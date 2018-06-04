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Поль Погба и Антуан Гризманн едут в Россию, Адриен Рабьо сидит дома
Россыпь звезд.
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам не произвел замен в заявке из 23 футболистов в последний день оглашения составов:
вратари – Альфонс Ареола («ПСЖ»), Уго Льорис («Тоттенхэм», Англия), Стив Манданда («Марсель»);
защитники – Лукас Эрнандес («Атлетико», Испания), Преснел Кимпембе («ПСЖ»), Бенжамен Павар («Штутгарт», Германия), Бенжамен Менди («Манчестер Сити», Англия), Джибриль Сидибе («Монако»), Адиль Рами («Марсель»), Самюэль Юмтити («Барселона», Испания), Рафаэль Варан («Реал», Испания);
полузащитники – Н’Голо Канте («Челси», Англия), Блез Матюиди («Ювентус», Италия), Стивен Н’Зонзи («Севилья», Испания), Поль Погба («Манчестер Юнайтед», Англия), Корентен Толиссо («Бавария», Германия);
нападающие – Усман Дембеле («Барселона», Испания), Набиль Фекир («Лион»), Оливье Жиру («Челси», Англия), Антуан Гризманн («Атлетико», Испания), Тома Лемар («Монако»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Флориан Товен («Марсель»).
- Состав из 23 игроков и дополнительный список резервистов был объявлен еще 17 мая.
- Полузащитник «ПСЖ» Адриен Рабьо расстроился не включением в основной состав и отказался выступать за сборную.
- Франция сыграет на групповом этапе с Австралией, Перу и Данией.