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Поль Погба и Антуан Гризманн едут в Россию, Адриен Рабьо сидит дома

Погба и Гризманн едут в Россию, Рабьо сидит дома
Eurosport

Вчера в 16:13

Россыпь звезд.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам не произвел замен в заявке из 23 футболистов в последний день оглашения составов:

вратариАльфонс АреолаПСЖ»), Уго ЛьорисТоттенхэм», Англия), Стив Манданда («Марсель»);

защитники – Лукас Эрнандес («Атлетико», Испания), Преснел Кимпембе («ПСЖ»), Бенжамен Павар («Штутгарт», Германия), Бенжамен Менди («Манчестер Сити», Англия), Джибриль Сидибе («Монако»), Адиль Рами («Марсель»), Самюэль Юмтити («Барселона», Испания), Рафаэль Варан («Реал», Испания);

полузащитники – Н’Голо КантеЧелси», Англия), Блез МатюидиЮвентус», Италия), Стивен Н’Зонзи («Севилья», Испания), Поль ПогбаМанчестер Юнайтед», Англия), Корентен Толиссо («Бавария», Германия);

нападающиеУсман Дембеле («Барселона», Испания), Набиль ФекирЛион»), Оливье Жиру («Челси», Англия), Антуан Гризманн («Атлетико», Испания), Тома Лемар («Монако»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Флориан Товен («Марсель»).

  • Состав из 23 игроков и дополнительный список резервистов был объявлен еще 17 мая.
  • Полузащитник «ПСЖ» Адриен Рабьо расстроился не включением в основной состав и отказался выступать за сборную.
  • Франция сыграет на групповом этапе с Австралией, Перу и Данией.

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