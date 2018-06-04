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В официальном ролике ЧМ кресты вместо кремлевских звезд. В ФИФА допустили ошибочку, но ее исправят

В официальном ролике ЧМ кресты вместо кремлевских звезд. В ФИФА допустили ошибочку, но ее исправят
Eurosport

Вчера в 17:41

Шах и мат, атеисты!

В начале июня ФИФА представила официальный ролик чемпионата мира в России, центральное место в котором отвели главным символам и достопримечательностям России.

Но не обошлось в видео без обидных казусов. Вместо кремлевских звезд на шпили башен поместили золотые кресты (в левой верхней части экрана на скрине).

  • Музыку для ролика написал известный немецкий композитор, обладатель трех премий «Грэмми» и одного «Оскара» Ханс Циммер.
  • ЧМ-2018 примут 11 городов и 12 стадионов.
  • Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля.

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