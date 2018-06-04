В официальном ролике ЧМ кресты вместо кремлевских звезд. В ФИФА допустили ошибочку, но ее исправят

В начале июня ФИФА представила официальный ролик чемпионата мира в России, центральное место в котором отвели главным символам и достопримечательностям России.

Но не обошлось в видео без обидных казусов. Вместо кремлевских звезд на шпили башен поместили золотые кресты (в левой верхней части экрана на скрине).

Музыку для ролика написал известный немецкий композитор, обладатель трех премий «Грэмми» и одного «Оскара» Ханс Циммер.

ЧМ-2018 примут 11 городов и 12 стадионов.

Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля.

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