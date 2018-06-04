«Я еще ничего не бронировал на каникулы, Гарет». Питер Крауч напомнил Саутгейту о себе

Нападающий «Сток Сити» Питер Крауч показал отличный скилл и передал своеобразный привет главному тренеру сборной Англии Гарету Саутгейту.

Форвард сильным ударом отправил мяч в детское баскетбольное кольцо на детской площадке и выложил видео в твиттер с подписью: «Я еще ничего не бронировал на каникулы, Гарет».

Саутгейт не включил Крауча в заявку сборной на ЧМ-2018.

37-летний Питер провел за сборную 42 матча, в которых забил 22 мяча. За национальную команду он не играл с 2010 года.

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