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«Нигде не чувствую себя органичнее, чем на футбольном поле». Суарес снялся в ядерном ролике adidas

«Нигде не чувствую себя органичнее, чем на футбольном поле». Суарес снялся в ядерном ролике adidas
Eurosport

Вчера в 18:52

В видео участвует целая толпа суперзвезд.

adidas в рамках новой кампании «Креативность решает» выпустил ролик к чемпионату мира в России. В нем приняли участие Луис Суарес, Лео Месси, Поль Погба, Мо Салах, Дэвид Бекхэм, теннисистка Каролин Возняцки, певец и продюсер Фаррелл Уильямс и многие другие звезды футбола. В региональной версии видео засветился Юрий Дудь.

Шоу начинается на импровозированной футбольной коробке, а затем переходит во фристайл-контест с топовыми игроками.

«Нигде не чувствую себя органичнее, чем на футбольном поле – там я могу проявить свою креативность по полной. Креативность в сочетании с футболом изменили мою жизнь», – рассказал в процессе съемок Суарес.

  • ЧМ-2018 примут 11 городов и 12 стадионов.
  • Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля.

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