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Полузащитник «Сити» Лерой Сане – лучший немец сезона по гол+пас. И его нет в заявке Германии на ЧМ

Сане – лучший немец сезона по гол+пас. И его нет в заявке Германии на ЧМ
Eurosport

Вчера в 19:05Обновлено 23 ч. назад

Лёв еще пожалеет о своем решении. Или нет?

Полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Сане в сезоне-2017/18 стал лучшим немецким игроком по системе гол+пас в пяти топовых чемпионатах Европы.

Вингер забил 14 мячей и сделал 19 ассистов за клуб. Но в сборной страны в 12 матчах Лерой отметился лишь одной результативной передачей.

  • Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв не включил Сане в заявку на чемпионат мира в Россию.
  • Бундестим сыграет в группе F с Мексикой, Швецией и Южной Кореей.

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