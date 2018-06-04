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Полузащитник «Сити» Лерой Сане – лучший немец сезона по гол+пас. И его нет в заявке Германии на ЧМ
Лёв еще пожалеет о своем решении. Или нет?
Полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Сане в сезоне-2017/18 стал лучшим немецким игроком по системе гол+пас в пяти топовых чемпионатах Европы.
Вингер забил 14 мячей и сделал 19 ассистов за клуб. Но в сборной страны в 12 матчах Лерой отметился лишь одной результативной передачей.
- Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв не включил Сане в заявку на чемпионат мира в Россию.
- Бундестим сыграет в группе F с Мексикой, Швецией и Южной Кореей.
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