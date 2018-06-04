«Если мужчины будут целоваться, обратим внимание полиции». Ростовские казаки будут стучать на геев

Во время чемпионата мира в Ростове-на-Дону будут действовать казачьи дружины для охраны правопорядка.

«Если двое мужчин будут целоваться на чемпионате мира, мы подскажем полиции обратить на них внимание, а дальше это уже их дело. Для нас ценности – это вера православная и семья, прежде всего. Слишком многое казаки пережили для того, чтобы вот именно этой ценностью разбрасываться каким-то образом», – цитирует начальника управления по организации и координации деятельности казачьих дружин Ростова-на-Дону Олега Баранникова «Настоящее время».

«Всё будет зависеть от полиции. Если она будет разнимать, то и мы можем оказать содействие. Если полиция будет пресекать какие-то правонарушения, мы будем смотреть и помогать им всячески.Замечание можем сделать. Попросить, чтобы вели себя культурно. Но штрафовать или что-либо делать может только полиция, мы на это не имеем никакого права», – рассказал казак-дружинник Дмитрий Воскресов.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля.

В Ростове пройдут четыре матча группового этапа и встреча 1/8 финала.

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