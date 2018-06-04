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Бразильская реклама Nike к ЧМ. Там есть отсылки к легендарному ролику 20-летней давности

Бразильская реклама Nike к ЧМ. Там есть отсылки к легендарному ролику 20-летней давности
Eurosport

Вчера в 20:43Обновлено Вчера в 21:29

Располневший Роналдо в камео.

Nike выпустил рекламу со сборной Бразилии к чемпионату мира в России. В нем футболисты национальной команды показаны лишь вначале – главный мотив видео – рождение футбола на улицах и в трущобах.

В ролике снялся и легендарный нападающий Роналдо, появление которого отсылает к рекламе 20-летней давности. Там футболисты сборной играли в аэропорту. Удар у Феномена и на этот раз вышел не совсем точным, как и два десятилетия назад.

Ролик к ЧМ-1998.

  • Чемпионат мира по пройдет в России с 14 июня по 15 июля.
  • Сборная Бразилии сыграет на групповом этапе с Швейцарией, Коста-Рикой и Сербией.

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