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Фалькао к нам поедет. Как и Хамес, и еще 21 герой, включенные в список сборной Колумбии на ЧМ-2018

Фалькао к нам поедет. Как и Хамес, и еще 21 герой, включенные в список сборной Колумбии на ЧМ-2018
Eurosport

Вчера в 21:21Обновлено Вчера в 21:30

С таким составом нужно зажечь в России.

Сборная Колумбии назвала список футболистов, которые сыграют на ЧМ-2018.

Вратари: Хосе Куадрадо («Онсе Кальдас»), Давид ОспинаАрсенал», Англия), Камило Варгас («Депортиво Кали»);

Защитники: Кристиан СапатаМилан», Италия), Оскар Мурильо («Пачука», Мексика), Сантьяго Ариас (ПСВ, Голландия), Йерри Мина («Барселона», Испания), Йохан Мохика («Жирона», Испания), Франк Фабра («Бока Хуниорс», Аргентина), Давинсон Санчес («Тоттенхэм», Англия);

Полузащитники: Вильмар Барриос («Бока Хуниорс», Аргентина), Карлос СанчесЭспаньол», Испания), Абель Агилар («Депортиво Кали»), Хамес РодригесБавария», Германия), Хуан КуадрадоЮвентус», Италия), Матеус Урибе («Америка», Мексика), Джефферсон Лерма («Леванте», Испания), Хуан Кинтеро («Ривер Плейт», Аргентина);

Нападающие: Карлос БаккаВильярреал», Испания), Радамель ФалькаоМонако»), Луис МуриэльСевилья», Испания), Мигель Борха («Палмейрас», Бразилия), Хосе Искьердо («Брайтон», Англия).

  • На групповом этапе Колумбия сыграет с Японией (19 июня), Польшей (24 июня) и Сенегалом 28 июня.
  • ЧМ-2018 пройдет в 11 городах с 14 июня по 15 июля 2018 года.

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