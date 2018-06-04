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Фалькао к нам поедет. Как и Хамес, и еще 21 герой, включенные в список сборной Колумбии на ЧМ-2018
С таким составом нужно зажечь в России.
Сборная Колумбии назвала список футболистов, которые сыграют на ЧМ-2018.
Вратари: Хосе Куадрадо («Онсе Кальдас»), Давид Оспина («Арсенал», Англия), Камило Варгас («Депортиво Кали»);
Защитники: Кристиан Сапата («Милан», Италия), Оскар Мурильо («Пачука», Мексика), Сантьяго Ариас (ПСВ, Голландия), Йерри Мина («Барселона», Испания), Йохан Мохика («Жирона», Испания), Франк Фабра («Бока Хуниорс», Аргентина), Давинсон Санчес («Тоттенхэм», Англия);
Полузащитники: Вильмар Барриос («Бока Хуниорс», Аргентина), Карлос Санчес («Эспаньол», Испания), Абель Агилар («Депортиво Кали»), Хамес Родригес («Бавария», Германия), Хуан Куадрадо («Ювентус», Италия), Матеус Урибе («Америка», Мексика), Джефферсон Лерма («Леванте», Испания), Хуан Кинтеро («Ривер Плейт», Аргентина);
Нападающие: Карлос Бакка («Вильярреал», Испания), Радамель Фалькао («Монако»), Луис Муриэль («Севилья», Испания), Мигель Борха («Палмейрас», Бразилия), Хосе Искьердо («Брайтон», Англия).
- На групповом этапе Колумбия сыграет с Японией (19 июня), Польшей (24 июня) и Сенегалом 28 июня.
- ЧМ-2018 пройдет в 11 городах с 14 июня по 15 июля 2018 года.