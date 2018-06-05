Закусить шашлыком и проехать по канатной дороге. Что делать Мюллеру в Сочи на ЧМ-2018

Чем известен Сочи миру

Великолепной Олимпиадой-2014. После волшебных церемоний открытия и закрытия ни один ивент МОК не впечатлял так же сильно, как масштаб сочинских Игр. В городе летнего отдыха Россия соорудила территорию, полностью готовую к зимним видам спорта, и допустила единственную накладку за 16 дней – нераскрывшееся кольцо на старте.

Помимо Олимпиады вокруг стадиона «Фишт» кружили болиды «Формулы-1» – в Сочи уже четыре сезона зажигает Гран-при России. За год до ЧМ здесь прошли четыре матча Кубка Конфедераций, и будущий чемпион Германия сыграла здесь три раза из пяти.

Кем известен Сочи миру

В Сочи при бедности локальных футбольных клубов есть один чемпион Европы. Слава Метревели уехал из родного города сначала в Горький, затем в Москву и Тбилиси, оттуда и пробился в сборную СССР. В 1960-м Метревели забил эквалайзер в финале первого Евро и отдал пас Месхи, сделавшему ассист для золотого гола Понедельника. В его честь назвали в Сочи маленькую арену, на которой будут тренироваться сборные-участницы ЧМ-2018.

Но главный местный спортсмен все же не футболист, а теннисист. Это Евгений Кафельников, экс-первая первая ракетка мира из России, олимпийский чемпион-2000 и несостоявшийся тесть рэпера PHARAOH. В 1991-м он подарил ракетку маленькой Марии Шараповой – она тоже жила в Сочи, но переехала на юг из сибирской Нягани. Маша провела у Черного моря всего четыре года и улетела в Штаты в 9-летнем возрасте, но здесь ее до сих пор считают своей.

Байка

В 12 километрах от центра Сочи есть гора Успенка. Про нее говорят, что она искусственная, ведь здесь победил турок погибший атаман.

Георгий Успенский получил тяжелое ранение в живот и после незаконченной битвы сказал казакам: «Срубите до заката мне гроб по росту, да окошко не забудьте оставить. Как помру, сразу положите меня внутрь и поставьте во весь рост на горушке этой на самом верху, дабы очи мои все видели».

Когда вернулись турки, бойцов Успенского разбудил крик (говорят, что это был сам Георгий). На второй день сечи казаки клялись: плечом к плечу с ними рубится восставший из гроба батька Егор. Басурмане отступили, а к месту захоронения атамана землю несли шапками. Оттого гора Успенка выглядит как египетская пирамида.

Где снять инстастори

Красивейший сочинский дендрарий – лучшее место для великолепных кадров. Если едете в Сочи с девушкой, то крепко поругаетесь с ней, когда она узнает о непоездке в это собрание флоры. В розарии с 70 видами цветов, которые отличает от других среднестатистический русский мужчина, ваша подружка точно потеряет сознание от красоты (только не снимайте сторис в момент отключки, она убьет вас).

Но чтобы пройти весь дендрарий, нужно постоянно идти в гору и тут вам поможет канатная дорога. Это идеальная локация для минутных инстаграм-видео: в видоискатель телефона попадет не только парк, но и морпорт, Кавказский хребет и бескрайнее Черное море. Но не слишком засматривайтесь, ведь на поездку уйдет лишь 210 секунд, нужно запечатлеть все.

Где праздновать победу

Курортный проспект идеально подойдет для прогулок до матча и для разгульных вечеринок после голов любимой команды. Это самая центральная улица Сочи, где очень зелено и красиво. Ее невозможно пройти целиком (11 километров прогулок сотрут ноги в прах быстрее Таноса), но основные места силы посетить нужно.

Это Платановая аллея – проходя под гигантскими вековыми деревьями, которые даже старше Игнашевича, понимаешь быстротечность времени. Совсем рядом поющие фонтаны, которые ночью с подсветкой взорвут мозг от красоты. Еще чуть дальше центр проспекта, где заметны впечатляющее здание главпочтамта и монумент покровителю Сочи Архангелу Михаилу.

Для культурной программы проезжайте еще чуть вглубь и наткнетесь на художественный музей, а вечером прямо перед ним на Площади искусств во время ЧМ-2018 будут идти бесплатные концерты.

Где топить горе

Конечно, на набережной – часть у моря есть прямо в Олимпийском парке, но вряд ли туристам разрешат культурно напиваться у стадиона и остальных спортивных объектов.

Шикарный вид на Черное море открывается с кафе у Морского вокзала. Там пришвартованы дорогие яхты, возле которых фоткаются нищеброды, поэтому цены на белое вино кусаются хлеще молодого Суареса.

Неприятности здорово заедать экстримом – в зоне рядом с «Фиштом» есть «Сочи Парк» с кучей волшебных аттракционов, где выжмут штанишки дети и взрослые. Развлечения попроще есть в парке «Ривьера». В нем отлично гулять, пока малышня от 3 до 5 лет крутится на бесконечных, но все же травоядных каруселях.

Куда не соваться

Лучше не гуляйте в микрорайоне «Донская». В спальной зоне Сочи редко живут туристы – отсюда не дойти до пляжа ножками. Для окунания в морскую водичку нужно прыгать в какой-то транспорт (на маршрутке 10 минут), здесь же куча конечных остановок, и местные жители не едут сюда за развлечениями.

У «Донской» репутация наркоманского центра. В микрорайоне много школ и гимназий, дилеры сбывают запрещенные вещества через старших учеников, а рекламы солей и спайса на домах тут больше, чем в остальном городе.

Еда

Любовь местных к шашлыку объясняется близостью к Кавказу и куче выходцев с гор. Здесь как нигде в России умеют готовить мясо на мангале. Владельцы кафе заранее переводят названия блюд на английский (поэтому ищите не шашлык, а barbecue) и выбирайте ингредиенты по вкусу: баранина, свинина, говядина, курица и даже рыба.

Сочинская кухня почти на 100% впитала в себя пары кавказской, так что бегите в точки с самыми сочными названиями – хинкали, чебуреки и хачапури нужно ловить не в сомнительных точках на вокзале, а непосредственно в эпицентре текущего по рукам масла.

Что увезти с собой

Сочи – курортный город, поэтому из него увозят сувениры люди с разным восприятием прекрасного. Можно найти кинжал с гравировкой года вашего отдыха, выбрать футболку с катающимся на лыжах Чебурашкой (осталось с Олимпиады), прикупить лечебные горные травы для заварки чая или чурчхелу с отменным гранатовым соком к столу.

За ничего не значащими подарками для офисных коллег идите на улицу Конституции. Рынок «Авангард» – AliExpress для сочинских продавцов, это отсюда в киосках появляется вся мелкая сувенирка.

Где играть в футбол

«Фишт»

Дата открытия: 2014

Вместимость: 48 700

Стадион пересобрали после Олимпийских игр – после Сочи-2014 строители демонтировали крышу и сделали арену открытой. Кроме Олимпиады и Кубка Конфедераций бедный «Фишт» пустует: тут не играет ФК «Сочи», а питерское «Динамо» переберется на юга лишь после мирового чемпионата.

Пока РФС проводит во второй столице Кубани выставки – финал Кубка России-2017 или игры сборной. В остальное время на стадионе даже никто не тренируется: «Рубин», искавший весной временное жилье, отказался от «Фишта», потому что, по рассказам, проводку на стадионе проели крысы. На ЧМ таких фейлов не будет: проверено КК-2017.

Кто играет в Сочи

15 июня, 21:00: Португалия – Испания

18 июня, 18:00: Бельгия – Панама

23 июня, 21:00: Германия – Швеция

26 июня, 17:00: Австралия – Перу

30 июня, 21:00: 1/8 финала

7 июля, 21:00: 1/4 финала

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