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«Все решалось на фотофинише». Йоахим Лёв объяснил, почему на ЧМ-2018 взял Брандта, а не Сане
Невзрачная игра за сборную перевесила успешный клубный сезон.
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв объяснил, почему не взял в состав на ЧМ-2018 полузащитника «Манчестер Сити» Лероя Сане.
«Было трудно сделать выбор между ним и Юлианом Брандтом, в итоге остановились на втором. Дракслер, Ройс и Мюллер точно в команде. У Лероя огромный талант. Он вернется в состав в сентябре. Сане еще не проявил себя в матчах за сборную. Это было очень тяжелое решение. Если бы это был забег на стометровку, то все бы решалось с помощью фотофиниша», – цитирует Лёва Mirror.
- Сане в 12 матчах за сборную отметился лишь одним ассистом.
- Бундестим сыграет в группе F с Мексикой, Швецией и Южной Кореей.
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