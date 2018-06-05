Легенда сборной Уругвая уделал Пеле с Марадоной и был признан лучшим футболистом в истории ЧМ

ФИФА устроила на официальном сайте полноценный турнир-голосование по выбору лучшего футболиста в истории чемпионатов мира.

Результат был непредсказуем: победил легендарный форвард Альсидес Эдгардо Гиджа, приведший Уругвай к сенсационному золоту ЧМ-1950.

На пути к победе Гиджа уделал таких глыб, как Оливер Кан, Пеле, Йохан Кройф и Роналдо. В финале болельщики предпочти уругвайца Диего Марадоне.

В голосовании можно было выбрать кандидатуру Льва Яшина, но он выбыл в первом раунде после встречи с Марадоной. Криштиану Роналду и Лионеля Месси в списке 32-х лучших не оказалось.

Гиджа забил победный гол в решающем матче ЧМ-1950 Уругвай – Бразилия. Он был последним живым чемпионом того ЧМ и скончался 16 июля 2015 года, в 65-ю годовщину легендарной игры.

В конце карьеры Гиджа выступал за сборную Италии и взял скудетто-1961/62 с «Миланом».

14 июня стартует ЧМ-2018.

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