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Bild: Йоахим Лёв не взял Сане на ЧМ из-за самоотдачи на тренировках и пропуска Кубка Конфедераций

Bild: Лёв не взял Сане на ЧМ из-за самоотдачи на тренировках и пропуска Кубка Конфедераций
Eurosport

8 ч. назад

Кажется, игроку «Сити» придется ждать перемен на тренерском мостике бундестим.

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв уклончиво объяснил, что ему нелегко дался выбор между Юлианом Брандтом и Лероем Сане, но реальные причины невызова вингера «Сити» куда глубже.

Лёв недоволен игрой 22-летнего футболиста за сборную (1 ассист и 0 голов в 12 матчах), его работой на тренировках – этот недостаток тренер заметил еще на Евро-2016 – и поведением на публике.

Вдобавок Лёв не простил Сане поступок летом 2017 года. Тогда главный тренер хотел вызвать Лероя на Кубок Конфедераций, но тот предпочел поездке в Россию септопластику – операцию на носу, передает Bild.

  • Сане забил 14 голов, соорудил 19 голевых передач в чемпионате Англии-2017/18 и был признан лучшим молодым игроком лиги.
  • Сборная Германии попала в группу F, где сыграет с Мексикой, Швецией и Южной Кореей.

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