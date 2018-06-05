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Bild: Йоахим Лёв не взял Сане на ЧМ из-за самоотдачи на тренировках и пропуска Кубка Конфедераций
Кажется, игроку «Сити» придется ждать перемен на тренерском мостике бундестим.
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв уклончиво объяснил, что ему нелегко дался выбор между Юлианом Брандтом и Лероем Сане, но реальные причины невызова вингера «Сити» куда глубже.
Лёв недоволен игрой 22-летнего футболиста за сборную (1 ассист и 0 голов в 12 матчах), его работой на тренировках – этот недостаток тренер заметил еще на Евро-2016 – и поведением на публике.
Вдобавок Лёв не простил Сане поступок летом 2017 года. Тогда главный тренер хотел вызвать Лероя на Кубок Конфедераций, но тот предпочел поездке в Россию септопластику – операцию на носу, передает Bild.
- Сане забил 14 голов, соорудил 19 голевых передач в чемпионате Англии-2017/18 и был признан лучшим молодым игроком лиги.
- Сборная Германии попала в группу F, где сыграет с Мексикой, Швецией и Южной Кореей.
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