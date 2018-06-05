Поль Погба – о недовольстве его стилем игры: «Вы же не критикуете Лео Месси, когда он ходит пешком»

Полузащитник «МЮ» и сборной Франции Поль Погба, освистанный в матче против Италии (3:1), отказался принять критику.

«Я живу не ради того, что подумают обо мне люди. У каждого свое мнение, и я это уважаю. Я всегда так играл. Если я побеждаю, то побеждаю, играя именно так. Таков мой стиль.

Вы же не станете критиковать Месси, когда он ходит пешком, как по парку. Если он забьет три гола, скажете ли вы: «Но он же ходит по полю пешком»? Нет. Вы не можете указывать мне, как играть.

Я сижу здесь сегодня, потому что я такой, какой я есть. Никто не указывал мне, как себя вести. Это мой футбол. Людям это может нравиться, может не нравиться», – сказал Погба France Football.

Франция сыграет с Австралией, Перу и Данией на групповом этапе ЧМ-2018.

На счету Погба 9 голов и 7 голевых передач в 53 официальных матчах.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме