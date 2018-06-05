Депутат Госдумы Игорь Лебедев предложил сделать выходными дни матчей сборной России на ЧМ-2018

Депутат Госдумы, член исполкома РФС Игорь Лебедев предложил сделать дни матчей сборной России на ЧМ-2018 выходными.

«Чемпионат мира по футболу – это грандиозное событие не только спортивное, но и политическое. И впервые он проводится в России, где сотни миллионов жителей так или иначе любят эту игру.

Обратимся в комитет ГД по труду проработать вопрос сделать выходными дни, когда играет сборная России».

При этом Лебедев не рассчитывает на успех.

«Шансы, что такая норма будет принята? Ноль! Мы же не Бразилия, мы не думаем о своей сборной и болельщиках. Поэтому шансов, что такую норму примут, никаких.

Но все-таки какой-то минимальный шанс сохраняется. Вдруг Дмитрий Анатольевич [Медведев] тоже проникнется идеей поддержки нашей сборной», – сказал Лебедев «СЭ».

На групповом этапе Россия сыграет с Саудовской Аравией (14 июня), Египтом (19 июня) и Уругваем (25 июня).

5 июня Россия проведет товарищеский матч с Турцией.

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