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Орейро: «Подумываю сыграть за сборную России. Мне говорят, что они не очень хорошо подготовлены»
Можно в защиту вместо Игнашевича.
Уругвайская певица и актриса Наталия Орейро в эфире «Спорт ФМ» рассказала, что готова сыграть за сборную Станислава Черчесова и выбрала секс-символ сборной России.
«Я подумываю сыграть за сборную России, потому что неплохо играю в футбол, и мне говорят, что они не очень хорошо подготовлены.
Самый сексуальный футболист в сборной России? Можно посмотреть? Это мой муж!» – пошутила Орейро, показав на Александра Ерохина.
- Ранее Наталия записал клип в честь ЧМ-2018, в которым исполнила пару строчек на русском.
- Уругвай сыграет с Россией в заключительном матче группового этапа ЧМ-2018 (25 июня, Самара).
- Помимо Уругвая Орейро поддерживает Аргентину.
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