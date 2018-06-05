Орейро: «Подумываю сыграть за сборную России. Мне говорят, что они не очень хорошо подготовлены»

Уругвайская певица и актриса Наталия Орейро в эфире «Спорт ФМ» рассказала, что готова сыграть за сборную Станислава Черчесова и выбрала секс-символ сборной России.

«Я подумываю сыграть за сборную России, потому что неплохо играю в футбол, и мне говорят, что они не очень хорошо подготовлены.

Самый сексуальный футболист в сборной России? Можно посмотреть? Это мой муж!» – пошутила Орейро, показав на Александра Ерохина.

Ранее Наталия записал клип в честь ЧМ-2018, в которым исполнила пару строчек на русском.

Уругвай сыграет с Россией в заключительном матче группового этапа ЧМ-2018 (25 июня, Самара).

Помимо Уругвая Орейро поддерживает Аргентину.

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