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Орейро: «Подумываю сыграть за сборную России. Мне говорят, что они не очень хорошо подготовлены»

Орейро: «Подумываю сыграть за сборную России. Мне говорят, что они не очень хорошо подготовлены»
Eurosport

6 ч. назад

Можно в защиту вместо Игнашевича.

Уругвайская певица и актриса Наталия Орейро в эфире «Спорт ФМ» рассказала, что готова сыграть за сборную Станислава Черчесова и выбрала секс-символ сборной России.

«Я подумываю сыграть за сборную России, потому что неплохо играю в футбол, и мне говорят, что они не очень хорошо подготовлены.

Самый сексуальный футболист в сборной России? Можно посмотреть? Это мой муж!» – пошутила Орейро, показав на Александра Ерохина.

  • Ранее Наталия записал клип в честь ЧМ-2018, в которым исполнила пару строчек на русском.
  • Уругвай сыграет с Россией в заключительном матче группового этапа ЧМ-2018 (25 июня, Самара).
  • Помимо Уругвая Орейро поддерживает Аргентину.

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