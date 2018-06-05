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«Теперь поедем как бомжи». Назаров, Боярский, Кайков и Светлаков снялись в ролике перед ЧМ-2018

«Теперь поедем как бомжи». Назаров, Боярский и Светлаков снялись в ролике перед ЧМ-2018
Eurosport

1 час назад

Главные фанаты русского футбола.

В сети появилось видео к чемпионату мира в России, в котором приняли участие Михаил Боярский, Дмитрий Назаров, Сергей Светлаков и Андрей Кайков.

По сюжету актеры-болельщики четрых ведущих команд России – «Зенита», «Спартака», «Локомотива» и ЦСКА – встретились в одном купе в поезде «Красная стрела», который курсирует между Москвой и Петербургом. Ссору звезд оставила проводница, чей заряд «Оле-оле-оле, Россия вперед» подхватили все действующие лица.

  • ЧМ-2018 примут 11 городов и 12 стадионов.
  • Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля. Слышал, кто возьмет кубок?
  • Сборная России на групповом этапе сыграет со сборными Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

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