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Сборная Ирана первой прилетела в Россию. За 10 дней до стартового матча на ЧМ-2018
Турнир все ближе.
Сборная Ирана прилетела в Москву для завершающего этапа подготовки к чемпионату мира. Самолет с футболистами приземлился в аэропорту «Внуково». Иранцы стали первой национальной командой, которая уже находится в России.
Располагаться сборная будет на базе «Локомотива» в подмосковной Баковке. Первый матч пройдет 15 июня против Марокко в Санкт-Петербурге.
- Помимо марокканцев Иран сыграет с Португалией и Испанией.
- ЧМ-2018 пройдет на 12 стадионах 11 городов с 14 июня по 15 июля.
(Фото: LOC)
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