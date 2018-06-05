Сборная Ирана первой прилетела в Россию. За 10 дней до стартового матча на ЧМ-2018

Сборная Ирана прилетела в Москву для завершающего этапа подготовки к чемпионату мира. Самолет с футболистами приземлился в аэропорту «Внуково». Иранцы стали первой национальной командой, которая уже находится в России.

Располагаться сборная будет на базе «Локомотива» в подмосковной Баковке. Первый матч пройдет 15 июня против Марокко в Санкт-Петербурге.

Помимо марокканцев Иран сыграет с Португалией и Испанией.

ЧМ-2018 пройдет на 12 стадионах 11 городов с 14 июня по 15 июля.

(Фото: LOC)

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