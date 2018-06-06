Пить «Жигулевское» пиво, есть рыбу прямо из Волги. Что делать Луису Суаресу в Самаре на ЧМ-2018

Чем известна миру Самара

Помимо того, что Самара организует мощнейший фестиваль «Рок над Волгой», который по массовости опережает даже «Нашествие», один из самых больших городов Поволжья известен важнейшей датой в истории России: 12 апреля первый российский космонавт Юрий Гагарин освоил космос и успешно приземлился на территории Самары, после чего Королев и другие члены из Госкомиссии устроили пиршество прямо в городе.

Самара ежегодно устраивает всероссийские соревнования по лыжам, бегу на дальние дистанции, велосипедному спорту и так далее. Но именно чемпионат мира станет первым крупным международным мероприятием для города, поэтому возвращение «Крыльев Советов» в РФПЛ как раз вовремя.

«Крылья Советов»From Official Website

Кем известна миру Самара

Легенда петербургского «Зенита» Александр Анюков около 23 лет потел в Самаре, чтобы переехать в Северную столицу. Экс-правый защитник сборной России съедал на фланге Снейдера для бронзы на Евро-2008, а месяцем ранее оставил «Глазго Рейнджерс» без праздничной игры на волынке и распития скотча, взяв с «Зенитом» Лигу Европы.

Сейчас Анюков вместе с Зыряновым тренирует «Зенит-2» и после прихода Семака, возможно, вернется в первую команду в качестве капитана, а недавно Александр бахнул новостью о том, что рубился в футбол с зэками в Котласе.

Александр АнюковGetty Images

Байка

В городе существует множество легенд, одна из которых замешана с бункером Сталина. Считается, что Сталин записал Куйбышев (название Самары в СССР) как резервную столицу, поэтому некоторое время отсиживался там, а в бункере до сих пор лежит план по уничтожению Москвы взрывчаткой в случае немецкой оккупации.

По слухам, в убежище есть потайные комнаты, ходы и секретное метро, но вход открыт только в бункер, где проводятся групповые экскурсии.

Где снять инстастори

Знакомство с городом стоить начать с его основателя – Григория Засекина. В Октябрьском районе установлен монумент с величественным князем, восседающим на коне и держащим в руках знамя с ликом Иисуса Христа. Тут же вы можете спокойно пройтись по парку и посмаковать невероятной красотой Волги.

Если выйти на Волжский проспект и пройти по улице Фрунзе, то окажетесь на площади, где расположена Самарская государственная филармония – главный концертный зал города. На этой сцене выступали Шаляпин, Блок, Маяковский, а сейчас в основном проходят выступления симфонических оркестров. В 1988 году здание реконструировали, поэтому оно приобрело более современный вид. Если вы не интересуетесь классической музыкой, то никто не откладывал вариант просто прогуляться по историческим улицам рядом с филармонией, где Самара архитектурой напоминает знаменитый голландский город Виллемстад.

Завершить культурную программу можно походом по набережной реки Волги и инстастори с символом города – самарской ладьей, открытой в честь 400-летия города.

Где праздновать победу

Ленинградская улица – одна из популярнейших туристических зон Самары. После победы здесь болельщики отрываются в самарских барах, а потом могут поселиться в гостиницах «Азимут» или «Жигули» на улице Куйбышева. Если же вы не фанат кутежа, то обычная прогулка тоже зарядит вас дозой эстетики: здания сохранили вид с XIX века, а место дополнилось новыми архитектурными заведениями в стиле модерн.

С детьми можно отправиться в парк Юрия Гагарина, где ребенок зависнет на большом выборе аттракционов, а вы насладитесь водной прогулкой по небольшому озеру внутри парка со второй половинкой.

Где топить горе

Если глушить горечь поражения по старинке, то Жигулевский пивоваренный завод ждет вас для дегустации свежего самарского пива. Пивоварня является старейшей в России и лишь раз останавливала деятельность по причине антиалкогольной кампании в первой половине ХХ века.

Если вы хотите провести время наедине с природой, то смотровая площадка «Вертолетка» – идеальный для этого вариант. Тихое, укромное место, которое откроет потрясающие панорамы Самары и реки Волги, после чего вы точно забудете о неудаче сборной.

Если вам не влом потратить день на поездку в Самарские Луки, то немедленно мчите туда. Это государственный заповедник, в котором обитает около сотни видов животных и растений, а соприкоснуться с красотой дикой природы получится на Приволжской возвышенности и Жигулевских горах.

Куда не соваться

Во всех незнакомых городах всегда лучше обитать в центре или рядом с ним. Но если вы любитель ошиваться по окраинам, то лучше всего избегайте поселок Зубчаниновка на востоке Самары, который издавна заселили малоимущие жители. Конечно, вам погадают на ладошке и прочтут будущее, но за них это могу сделать и я: с большой вероятностью вы останетесь без денег, связи и с травмами в области лица.

Еда

Безусловно, это рыба. Непростительно уехать из Самары без употребления карася или щуки, пойманных в Волге, поэтому долг любого туриста – поужинать в рыбном ресторане, каких в Самаре на любой вкус.

На десерт возьмите себе вишневый пирог – главное лакомство самарчан. Окрестности города усажены вишневыми деревьями, поэтому в любом ресторане будет предоставлен ассортимент блюд из вишни.

Выпивка

Знаменитое «Жигулевское» пиво. Оно продается везде, но лучше всего его брать в баре «Дно» – именно это место жители считают лучшим для получения вкусового блаженства от легкого аромата солода и приятного вкуса хмеля с небольшой ноткой горечи, еще и под свежайшую речную рыбу – мечта для любого болельщика.

Что увезти с собой

Помимо избитых тарелочек и магнитиков с изображением города, привезите родным сушеной рыбы или подарочную упаковку пива прямо с завода. К тому же самарчане еще и сладкоежки, поэтому как подарок приобретайте помадку в специализированных конфетных магазинах и расписные пряники, которые надолго сохранят аромат и свежесть.

Где играть в футбол

«Самара Арена»

Дата открытия: 2018 год

Вместимость: 44 918 зрителей

Архитектура стадиона выполнена в космическом стиле, поэтому также называется «Космос Арена». Снизу купол арены острыми треугольниками напоминает звезду или начальное строение ракеты. Диаметр стадиона превышает даже «Лужники», а территория стадиона занимает 27 гектар.

Стадион находится на самой высокой точке города и располагается в северо-западной ее части: между Дальней улицей, Московским шоссе и улицей Арена 2018. До арены добираются на автобусах S1 (Аэропорт – площадь Революции), S1к (Аэропорт – Стадион), S2 (Парковка ТЦ «МЕГА» – Стадион – Самарская площадь), S2к (Парковка ТЦ «МЕГА» – Стадион), S3 (Парковка ТЦ «Амбар» – Стадион), S7 (Стадион – Фан-Зона (Площадь Славы) и на трамвае S5 (Ж/Д вокзал – Стадион).

Кто играет в Самаре

17 июня, 15:00: Коста-Рика – Сербия.

21 июня, 15:00: Дания – Австралия.

25 июня, 17:00: Россия – Уругвай.

28 июня, 17:00: Сенегал – Колумбия.

2 июля, 18:00: 1/8 финала.

7 июля, 18:00: 1/4 финала.

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