Тимати: «Выход из группы – это не успех для сборной России. Это необходимость»

Рэп-исполнитель Тимати считает, что сборная России обязана выходить из группы на домашнем чемпионате мира.

«Выход из группы – это не успех для сборной России. На мой взгляд, это просто необходимость. Очень часто бывает следующее: у команды есть сильный состав, и на его успех все ставят, но эта команда в итоге никуда не выходит. А потом ребята, которые не были достаточно известны, вдруг бомбят отличным результатом.

Никто не знает, что в итоге получится, мы увидим это сами в ближайшие дни. Но шанс всегда есть, и нам, конечно, надо выйти из группы. Это принципиально, потому что чемпионат мира домашний. Непонятно, когда еще подобные матчи будут сыграны в России», – сказал Тимати в беседе с корреспондентом Eurosport.ru.

Чемпионат мира стартует 14 июня и продлится до 15 июля.

Сборная России откроет турнир матчем против Саудовской Аравии.

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