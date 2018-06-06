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Очоа, Дос Сантос и еще 6 мексиканцев провели ночь с 30 элитными проститутками перед поездкой на ЧМ

Очоа, Дос Сантос и еще 6 мексиканцев провели ночь с 30 элитными проститутками перед поездкой на ЧМ
Eurosport

13 ч. назадОбновлено 12 ч. назад

Будет результат – никто и не спросит.

Футболисты сборной Мексики устроили грандиозную вечеринку перед окончанием подготовки к чемпионату мира в России.

Как сообщает tn.com.ar со ссылкой на TVNotas, как минимум 8 членов мексиканской команды сняли дом, куда пригласили 30 элитных проституток (девушки сменяли друг друга с течением времени). Вечеринка продолжалась 24 часа; в ней, по данным издания, принимали участие Гильермо Очоа, Карлос Сальседо, Эктор Эррера, Хесус Гальярдо, Джонатан дос Сантос, Джовани дос Сантос, Рауль Хименес и Марко Фабиан.

«Они приехали в дом в Лас-Ломасе примерно в половину одиннадцатого ночи и отлично провели время вместе с музыкой, алкоголем, играми и женщинами. У них был отгул, жены и девушки с ними не приехали», – пишет источник.

  • 9 июня мексиканцы проведут товарищеский матч с Данией. Угадать победителя легче легкого.
  • На групповом этапе ЧМ Мексика сыграет с Германией (17 июня), Южной Кореей (23 июня) и Швецией (27 июня).

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