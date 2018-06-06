Черчесов повторит дореволюционный антирекорд из 8 матчей без побед, если Россия не обыграет саудитов

Сборная России сыграла вничью в товарищеском матче с командой Турции – 1:1.

Если команда Станислава Черчесова не выиграет у Саудовской Аравии в первом матче на чемпионате мира, то повторит дореволюционный антирекорд – 8 игр подряд без побед при одном тренере.

В 1912-1914 годах сборная Российской империи под руководством Георгия Дюперрона и Роберта Фульды провела 8 встреч, в которых потерпела 5 поражений и трижды сыграла вничью.

Первый матч на чемпионате мира-2018 пройдет 14 июня, сборная России встретится с командой Саудовской Аравии.

Турнир продлится до 15 июля.

В 1912 году сборная Российской империи уступила команде Германии со счетом 0:16, а команде Венгрии – со счетом 0:12.

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