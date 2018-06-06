Getty Images
Черчесов повторит дореволюционный антирекорд из 8 матчей без побед, если Россия не обыграет саудитов
Нет предела совершенству.
Сборная России сыграла вничью в товарищеском матче с командой Турции – 1:1.
Если команда Станислава Черчесова не выиграет у Саудовской Аравии в первом матче на чемпионате мира, то повторит дореволюционный антирекорд – 8 игр подряд без побед при одном тренере.
В 1912-1914 годах сборная Российской империи под руководством Георгия Дюперрона и Роберта Фульды провела 8 встреч, в которых потерпела 5 поражений и трижды сыграла вничью.
- Первый матч на чемпионате мира-2018 пройдет 14 июня, сборная России встретится с командой Саудовской Аравии.
- Турнир продлится до 15 июля.
- В 1912 году сборная Российской империи уступила команде Германии со счетом 0:16, а команде Венгрии – со счетом 0:12.
Еще больше крутых фактов и видосов на нашем канале в YouTube
Тимати: «Выход из группы – это не успех для сборной России. Это необходимость»
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте