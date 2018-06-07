«Никто не представлял ислам в спорте лучше него». Салах меняет образ Египта и мусульман

За пару дней до финала Лиги чемпионов когда-то главный талант «Баварии» Томас Мюллер сказал о Мохамеде Салахе так: «Думаю, он провел впечатляющий сезон. Если «Ливерпуль» выиграет ЛЧ, Мо будет конкурентом для остальных. Весь мир хочет нового обладателя «Золотого мяча». Месси и Роналду – выдающиеся, но у Салаха в этом сезоне большой шанс». Мерсисайдцы в итоге не взяли Киев, а Салах поломался еще в первом тайме, но это не отменяет восхищения.

Он – первый после Снейдера, кто претендует на «Золотой мяч» с сами знаете кем на равных. Его полюбили все, в любой стране и с любыми взглядами. Это еще и потому, что от Салаха ничего подобного не ожидали, а такие нежданчики всегда приветствуются.

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В Египте на играх с участием Салаха творится хаос. Победы «Ливерпуля» там как победы всей страны. Каждое лишнее движение – пост в твиттере или фотография с болельщиком в инстаграме – обсуждается на государственном ТВ в хорошее вечернее время. В честь очередной награды там происходят народные гуляния, а во дворах дети путаются, потому что из 10 пацанов у девяти будет футболка с Салахом.

Как-то пошел слух, будто Салах отказался играть за сборную на ЧМ-2018 – он поругался с влиятельными спонсорами со стороны сборной, и те угрожали ему изгнанием, потому что у него контракт с конкурентами. Улицы Каира сразил митинг.

Он улыбается вам со стен, даже картонный Салах – повод запостить фотографию с хештегом #SalahAleykum.

В мире Салаха обожают ничуть не меньше. Англичане даже поставили его бутсы рядом с реликвиями Древнего Египта в Британском музее. «Эти бутсы рассказывают историю современной египетской иконы, которая играет в Великобритании, но оказывает влияние на весь мир», – прокомментировал музейную новинку хранитель экспозиции Древнего Египта и Судана Нил Спенсер.

Салах – мягкая сила Египта в международных отношениях. Для людей, что бесятся от утомительного боя Месси с Роналду, это возможность вдохнуть по-новому и перезагрузить футбол головного мозга. Для мусульман это просто находка: в связи с правыми политическими трендами западного мира, где ислам, а следовательно и люди, похожие на людей, исповедующих ислам, воспринимаются негативно, Салах – лучший способ позабыть терки и порадоваться за успехи североафриканского футбола. Для Египта он – новейшее вооружение, из-за которого образ египетского флага теперь встречается чуть чаще, чем если ездить в Хургаду каждое лето на отдых. Как бы реклама за бесплатно.

В июне Bleacher Report привлек одного из крутейших художников для создания стрит-арт объектов в городах США. Брэндон «BMike» Одумс сделал портрет Мо прямо на Таймс-сквер в Нью-Йорке.

Мо широко известен благодаря благотворительной деятельности. Он жертвует средства на строительство спортивных площадок, покупку медицинского оборудования для больниц Египта, лечение онкологических больных детей. Дошло до того, что в мае он построил в родной деревне водопровод на 450 тысяч долларов.

Все, за что ни возьмется Мо, обретает цветочный запах. Он нравится всем, и власти Саудовской Аравии подарили ему за это кусок земли в Мекке. «Данный подарок – дань уважения египетской звезде, который известен своей высокой моралью и великодушием. Также это признание его заслуг как посланника религиозной толерантности и этических ценностей и как позитивного примера для мусульман в Британии», – заявил глава муниципального совета Мекки Фахда ар-Роуки.

Согласно его заявлению, форвард сам выберет участок в городской черте Мекки. Однако не в особой зоне, где главная святыня ислама Аль-Масджид аль-Харам, и не в районах, отведенных под строительство других мечетей. По словам чиновника, Салах мог использовать подаренную площадь для строительства мечети, создания благотворительного фонда или просто продать ее, чтобы не выглядеть по-буржуа.

«Честно говоря, Салах – самый вежливый парень, которого я когда-либо встречал в футболе. Он потрясающий человек. Понимаю, что все удивлены игрой, но я всегда знал о его способностях и потенциале. Я знал, что он подойдет «Ливерпулю» – сказал о нем бывший партнер по «Роме» Антонио Рюдигер.

Вежливость подчеркивают остальные.

6 марта. Пожертвовал 498 тысяч британских фунтов египетской больнице, чтобы купить аппарат для пересадки костного мозга.

7 марта. Попросил Клоппа разрешить ему посетить похороны и почтить память Давида Астори в Италии.

18 марта. «Уотфорд» признал щедрость Салаха и пожертвовал ему четыре гола.

И даже в этом случае Мо подошел к вратарю и извинился за покер.

Вежливость в исламе – важно. Мусульманину следует проявлять уважение к старшим и милосердие к младшим. Посланник Аллаха сказал: «Тот не из нас, кто не уважает старших и не милосерден к младшим». Мусульманину следует проявлять вежливость, благожелательность, довольство при общении с людьми. В хадисе сказано: «Поистине Аллах любит того, кто кроток и доброжелателен».

Салах близок к людям, он – свой, его можно встретить в забегаловке или в эконом классе EgyptAir. Да он может одновременно в нескольких городах находиться.

Почему Салах такой крутой, рассказали разные люди в интервью Eurosport.

Наим Бенеддра, мусульманин, журналист Goal France

– Салах сегодня один из символов арабского и мусульманского мира в футболе, и я бы даже сказал на целой международной арене. Он гордится своим регионом, и потому он – иллюстрация того, каким человек может быть благочестивым, религиозным и одновременно своим на Западе. Как по мне, никто в мире не представлял ислам в спорте лучше него.

Не думаю, что существуют какие-то противоречия между Салахом и Кораном, или мы сейчас уже перейдем к экстремизму и субъективным соображениям. Из того, что я знаю, Салах играет арабскому миру только на пользу. Он щедрый человек на поле и вне его – сколько он устраивает праздников? Его пожертвования или благотворительность лишь иллюстрируют ту благость души, которая представляет весь ислам. Не нужно больше.

– Что ты думаешь по поводу несоблюдения Рамадана?

– Об этом сейчас много спорят, и только глубокие мусульмане категорически на это реагируют. Он мог бы притвориться, но это какая ответственность, понимаешь? В общем, это его выбор, и он это прекрасно осознает. Я знаю, что в исламе, если вы все же питаетесь во время Рамадана, то чтобы замазать этот грех, есть два выхода: воздерживаться от еды в течение 60 дней после Рамадана или приготовить еду для 60 нуждающихся. Думаю, что прокормить 60 человек Салаху точно по силам.

Salah Ägypten 2018Getty Images

Он – посол нашей религии. Он доказал, что нет никакого противоречия между тем, чтобы быть лучшим спортсменом и очень верным мусульманином одновременно. Сейчас, когда наша религия не очень хорошо воспринимается на Западе, действия Салаха решают эту проблему. Так что да, он способствует популяризации ислама. Но любить ислам только за то, что мы любим какого-то футболиста, неправильно, ибо сама вера в принципе всегда выше этого.

Влад, автор телеграм-канала про ультрас « Мог Дома Сидеть »

– Мое отношение к Салаху 100 процентов положительное, потому что я сам в детстве когда-то переживал за «Ливерпуль», Салах добавил какого-то колорита и заставил включить телевизор лишний раз, чтобы посмотреть «Ливерпуль» – «Вест Бромвич», потому что ты знаешь, что будет какое-то шоу. Думаю, он добавляет какого-то позитивного отношения к исламу, потому что, как известно, эта религия демонизирована в последние годы, а Салах – видно вот, что он положительный парень, не конфликтный. Я сам находился в Мариборе этой осенью перед матчем «Марибор» – «Ливерпуль», и могу сказать, что он единственный из всех звезд «Ливерпуля», кто не отказывал никому в фотографиях. Но хотя в то время звездой был Коутиньо, и все хотели фоткаться с ним. Он фоткался, но делал это так надменно, что даже не смотрел в камеру, не улыбался. Салах же не спускал улыбку с лица. Я с ним перекинулся парой фраз и мне реально в какой-то момент захотелось, чтобы у него перло.

Главное, чтобы он не сдулся в следующем году.

Константин, правый, болельщик одесского «Черноморца»

– Я думаю, он одаренный футболист. Кроме футбольной составляющей, очень его уважаю за то, что он делает для своей страны и народа. Не зря ведь его боготворят. С одной стороны, он показывает пример правильного мусульманина – это хорошо и безусловно для самих мусульман, которые могли бы неправильно трактовать свою веру и примкнуть к более радикальным ее формам. Но с другой стороны, лично для меня популяризация любой из религий – вещь отвратная и недопустимая. К тому же я, если честно, не помню, чтобы он говорил публично об исламе. Речь идет только о том, что он мусульманин и этим интегрирует ислам?

– Как Овечкин для России, как Дрогба для Кот-д’Ивуара. Только без ислама.

– Мне в таком случае кажется, что он скорее уж Египет как государство намного больше популяризирует, чем ислам. Но даже если и принять это как факт, то в такой популяризации я не вижу ничего плохого.

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