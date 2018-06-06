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Гари Линекер: «Кто мы такие, чтобы судить, кому проводить ЧМ? Англия тоже коррумпированная страна»

Линекер: «Кто мы такие, чтобы судить, кому проводить ЧМ? Англия тоже коррумпированная страна»
Eurosport

12 ч. назад

Легенда просится в Putin Team.

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер не считает, что его страна вправе критиковать ФИФА за выбор места проведения чемпионата мира-2018.

«Кто мы такие, чтобы судить, кому проводить чемпионат мира, а кому нет? Мы все знаем, что и наша страна иногда бывает очень коррумпированной. Возможно, нам не нравятся некоторые вещи, которые сделал Путин, но мы будем здесь, мы будем гостями России», – приводит слова Линекера Daily Mail.

  • Линекер был ведущим жеребьевки ЧМ-2018; за участие в мероприятии он получил 22 тысячи евро.
  • Турнир в России пройдет с 14 июня по 15 июля. В матче-открытии сыграют команды России и Саудовской Аравии. Кто победит?

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Это будет провал. Россия слабее даже Саудовской Аравии

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