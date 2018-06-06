Гари Линекер: «Кто мы такие, чтобы судить, кому проводить ЧМ? Англия тоже коррумпированная страна»

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер не считает, что его страна вправе критиковать ФИФА за выбор места проведения чемпионата мира-2018.

«Кто мы такие, чтобы судить, кому проводить чемпионат мира, а кому нет? Мы все знаем, что и наша страна иногда бывает очень коррумпированной. Возможно, нам не нравятся некоторые вещи, которые сделал Путин, но мы будем здесь, мы будем гостями России», – приводит слова Линекера Daily Mail.

Линекер был ведущим жеребьевки ЧМ-2018; за участие в мероприятии он получил 22 тысячи евро.

Турнир в России пройдет с 14 июня по 15 июля. В матче-открытии сыграют команды России и Саудовской Аравии. Кто победит?

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Это будет провал. Россия слабее даже Саудовской Аравии