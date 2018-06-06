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Жозе Моуринью: «Сборная России выйдет из группы со второго места»

Моуринью: «Сборная России выйдет из группы со второго места»
Eurosport

11 ч. назадОбновлено 10 ч. назад

Вторая строчка – любимая позиция португальца.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью считает, что сборная России имеет высокие шансы на выход из группы на чемпионате мира-2018.

«Думаю, сборная России выйдет из группы со второго места. А решающим матчем станет их противостояние с командой Египта», – цитирует Моуринью RT.

  • Команда Станислава Черчесова сыграет в группе A вместе с командами Уругвая, Египта и Саудовской Аравии.
  • По мнению Моуринью, первое место в квартете займут уругвайцы.
  • Жозе Моуринью будет работать на ЧМ комментатором.

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