Le Figaro: в Саудовской Аравии не покажут чемпионат мира

Жители Саудовской Аравии рискуют остаться без трансляций чемпионата мира по футболу-2018.

Как сообщает Le Figaro, ни одна из местных телекомпаний пока не договорилась о покупке прав на трансляцию матчей. Переговоры с правообладателем контента – катарской компанией beIN Media – зашли в тупик. ФИФА выполняла роль посредника в диалоге двух стран, но ее вмешательство не привело к нужному результату.

Катарская сторона обвиняет Саудовскую Аравию в попытке создания трансляций без покупки прав и воровстве контента.

Между Катаром и Саудовской Аравией существует политическая напряженность; 5 июня 2017 года страны разорвали дипломатические отношения.

Саудовская Аравия – соперник сборной России по первому матчу на турнире.

Катар пример чемпионат мира-2022.

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Саудовская Аравия назвала состав на ЧМ-2018. Там 3 игрока из Европы