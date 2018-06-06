Other Agency

70-летний немецкий фанат отправился в Россию на тракторе, стилизованном под пивную бочку

70-летний немецкий фанат отправился в Россию на тракторе, стилизованном под пивную бочку
Eurosport

10 ч. назадОбновлено 9 ч. назад

Поросенок Петр наоборот.

Немецкий болельщик выбрал необычный способ добраться до России, где 14 июня стартует чемпионат мира по футболу, – он передвигается на тракторе, стилизованном под пивную бочку.

Как пишет ABW, 70-летнего немца заметили на белорусской границе в пункте пропуска «Берестовица». «На АЗС сначала подняли такой шум, боялись, что искры от него летят. Но трактор в идеальном состоянии, внутри дом на колесах. Заправил 60 литров дизеля – и вперед», – рассказал один из очевидцев.

  • Трактор передвигается со скоростью 50 км/ч, поэтому немецкий фанат выехал на турнир заблаговременно.
  • Сборная Германии попала в группу F, где сыграет с командами Мексики, Швеции и Южной Кореи.

(Фото: bookhole.by )

Еще больше крутых фактов и видосов на нашем канале в YouTube

По теме

Чемпионат мира

Результаты

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Кербер так мощно начала матч против Халеп, что надорвалась к середине встречи и проиграла

03:05
Популярные видео
Полный боли хайлайт матча Шараповой против Мугурусы, которая была зачитована режимом Серены
3 379 просмотров3 ч
Лабутены на Рождество и коктейльные платья. Гид по стилю Бушар
2 426 просмотров4 ч
А еще вам может понравиться