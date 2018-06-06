70-летний немецкий фанат отправился в Россию на тракторе, стилизованном под пивную бочку

Немецкий болельщик выбрал необычный способ добраться до России, где 14 июня стартует чемпионат мира по футболу, – он передвигается на тракторе, стилизованном под пивную бочку.

Как пишет ABW, 70-летнего немца заметили на белорусской границе в пункте пропуска «Берестовица». «На АЗС сначала подняли такой шум, боялись, что искры от него летят. Но трактор в идеальном состоянии, внутри дом на колесах. Заправил 60 литров дизеля – и вперед», – рассказал один из очевидцев.

Трактор передвигается со скоростью 50 км/ч, поэтому немецкий фанат выехал на турнир заблаговременно.

Сборная Германии попала в группу F, где сыграет с командами Мексики, Швеции и Южной Кореи.

(Фото: bookhole.by )

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