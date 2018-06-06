Владимир Путин: «Среди российских футболистов мой любимый – Лев Яшин, среди иностранных – Пеле»

Президент РФ Владимир Путин рассказал о любимых игроках. Месси и Роналду среди них не оказалось.

«У меня есть футболисты, которых я считаю выдающимися и которые, безусловно, могут претендовать на этот титул, на это звание. Среди российских, советских футболистов это Лев Яшин, среди иностранных – Пеле. Ну, Марадона мне еще очень нравится», – отметил Путин.

Пеле трижды выигрывал чемпионат мира, Марадона – один раз.

Яшин в составе сборной СССР победил на чемпионате Европы-1960.

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