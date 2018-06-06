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«Вечерний Ургант» запустил флешмоб «Усы надежды» в поддержку Станислава Черчесова

«Вечерний Ургант» запустил флешмоб «Усы надежды» в поддержку Черчесова
Eurosport

8 ч. назад

Только это и поможет.

Передача «Вечерний Ургант» объявила о старте акции «Усы надежды», запущенной перед чемпионатом мира по футболу-2018.

«Главному тренеру Станиславу Черчесову сейчас нужна наша поддержка! Против него сейчас все: и прогнозы, и погода, и законы физики, и анатомия некоторых футболистов, да и просто банальная логика!

Мы призываем всех зрителей отращивать усы и выкладывать свои усатые фотографии в соцсети с тегом #усынадежды. К акции уже присоединились: Михаил Боярский, Александр Друзь, Никита Михалков и Надежда Бабкина», – говорится в инстаграме «Вечернего Урганта».

Зрители тоже присоединились к флешмобу и выкладывают в сеть фотографии разной степени оригинальности.

  • Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах.
  • В матче-открытии сыграют сборные России и Саудовской Аравии.

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