Станислав Черчесов – русский Жозе Моуринью. Он идеально подготовил сборную к ЧМ

Два года назад Лео Слуцкий (человек, который точно шарит) ушел из сборной и поставил ей точнейший диагноз: «Мы говно». С тех пор не изменилось ни само вещество, ни его консистенция – Россия все еще играет в предельно жидкий, трусливый, слабый футбол.

И это логично, если учесть, что в последние семь лет (с тех пор, как нам дали ЧМ) потолок русских клубов – четвертьфинал Лиги Европы.

Еще в 2016-м было очевидно, что на домашнем чемпионате у нас три надежды: чудо, киношный патриотизм (хотя бы как на Кубке Конфедераций) и домашнее судейство. Тренерский скилл тут бессилен – в мире нет ни одного коуча, который гарантированно вышел бы с этой командой из группы.

Поэтому Стас Черчесов объективно в порядке. Он согласился на самую скучную работу в мире: два года бесконечных товарняков – это реально унылый, бессмысленный и вечно осуждаемый труд. Любой, кто занимался спортом на приличном уровне, знает, как утомительно заряжать себя на матч, забег или заплыв, который ну вот совсем ничего не решает. Черчесов и не пытался расшевелить этих мух, а просто жонглировал составом и отбивался от журналистов.

Разумеется, он хамил, ворчал и бурчал бессознательно – Стас действительно крайне гордый, самовлюбленный и упрямый. Но его характер в итоге сработал в пользу сборной – Черчесов заранее принял весь огонь на себя.

Кого казнят, если Россия не выйдет из группы? Стаса, потому что он не взял Денисова, совсем не поставил игру в атаке, не насытил оборону и вообще взял в сборную кореша Габулова – видимо, чтобы крутить шашлык. Накопится и еще полдюжины грехов: выбор соперников (зачем нам «Динамо»?), сборы в Австрии (почему не в России?), лютые нагрузки (ребята же устали!), отказ от Чалова (парень же заслужил!), борзость на пресс-конференциях (журналисты отомстят) и зарплата в 2,4 млн евро в год («За такие деньги и я бы так потренировал», – самая популярная цитата после ЧМ).

Станислав ЧерчесовGetty Images

Черчесов нечаянно скопировал прием раннего Моуринью – весь народный гнев скукожится в один гигантский файерболл и самонаведется на лысину Станислава. Игроки будут ни при чем, гении из РФС – тоже. Прилетит лишь толстокожему тренеру – именно за это он и рубит свои 2,4 млн евро.

Своей семиматчевой серией без побед Черчесов убил к чертям все ожидания перед ЧМ – это сильный и грамотный ход. Теперь либо случится то, к чему все уже готовы, либо Россия впервые в истории выползет из группы на ЧМ.

После такого триумфа Стас явно придет на пресс-конференцию в короне – и никто не скажет ему ни слова, потому что говорить в этой ситуации будет исключительно король.

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