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«Мой папа по-настоящему расстроен». Роуз оставил семью дома из-за угрозы расистских выкриков на ЧМ
Папа посмотрит футбол по телевизору.
Защитник «Тоттенхэма» и сборной Англии Дэнни Роуз испуган возможными оскорблениями на расовой почве в преддверии чемпионата мира-2018.
«Мой папа по-настоящему расстроен, я понял это по его голосу. Он сказал, что у него, возможно, больше не будет возможности приехать на чемпионат мира и посмотреть на мою игру», – приводит BBC слова Роуза.
Дэнни сказал родственникам не приезжать в Россию на время чемпионата мира.
- Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах.
- Сборная Англии попала в группу G вместе с командами Бельгии, Панамы и Туниса.
Daily Mail: женам футболистов сборной Англии предоставят секьюрити на время чемпионата мира
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