«Мой папа по-настоящему расстроен». Роуз оставил семью дома из-за угрозы расистских выкриков на ЧМ

Защитник «Тоттенхэма» и сборной Англии Дэнни Роуз испуган возможными оскорблениями на расовой почве в преддверии чемпионата мира-2018.

«Мой папа по-настоящему расстроен, я понял это по его голосу. Он сказал, что у него, возможно, больше не будет возможности приехать на чемпионат мира и посмотреть на мою игру», – приводит BBC слова Роуза.

Дэнни сказал родственникам не приезжать в Россию на время чемпионата мира.

Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах.

Сборная Англии попала в группу G вместе с командами Бельгии, Панамы и Туниса.

Daily Mail: женам футболистов сборной Англии предоставят секьюрити на время чемпионата мира

Еще больше крутых фактов и видосов на нашем канале в YouTube