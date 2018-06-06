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«Мой папа по-настоящему расстроен». Роуз оставил семью дома из-за угрозы расистских выкриков на ЧМ

«Мой папа по-настоящему расстроен». Роуз оставил семью дома из-за угрозы расистских выкриков на ЧМ
Eurosport

7 ч. назад

Папа посмотрит футбол по телевизору.

Защитник «Тоттенхэма» и сборной Англии Дэнни Роуз испуган возможными оскорблениями на расовой почве в преддверии чемпионата мира-2018.

«Мой папа по-настоящему расстроен, я понял это по его голосу. Он сказал, что у него, возможно, больше не будет возможности приехать на чемпионат мира и посмотреть на мою игру», – приводит BBC слова Роуза.

Дэнни сказал родственникам не приезжать в Россию на время чемпионата мира.

  • Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах.
  • Сборная Англии попала в группу G вместе с командами Бельгии, Панамы и Туниса.

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