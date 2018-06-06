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Преступники воспользовались грозой и ограбили каталонский дом Жерара Пике и Шакиры

Преступники воспользовались грозой и ограбили каталонский дом Пике и Шакиры
Eurosport

7 ч. назад

Чета Пике потеряла пару бирюлек.

Ранним утром в среду, 6 июня, в Барселоне был ограблен дом защитника сборной Испании Жерара Пике и певицы Шакиры.

Как сообщает AS, грабители воспользовались грозой в Барселоне и попали в дом незамеченными. Шакира сейчас гастролирует по Европе, а ее муж находится в расположении сборной Испании, которая готовится к чемпионату мира.

Воры не нанесли дому никакого ущерба, но вынесли из него часы и драгоценности. Полиция открыла расследование.

  • Пике в день ограбления получил выходной в сборной, но поехал не домой, а навестил родителей.
  • На ЧМ в России сборная Испании сыграет с Португалией, Марокко и Ираном.

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