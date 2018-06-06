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Криштиану Роналду: «Следующими лучшими игроками в мире могут стать Асенсио, Неймар или Мбаппе»
Форвард «Реала» и сборной Португалии добавил еще 3 кандидатуры.
Пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду назвал игроков, которые могут сменить его и Лионеля Месси на вершине.
«Что касается следующего поколения, думаю, у Асенсио есть потенциал. Есть 10 или 15 футболистов с огромным потенциалом, способных стать лучшими, таких, как Неймар или Мбаппе, Дембеле, Рэшфорд или Азар», – цитирует Роналду Mundo Deportivo.
- С 2008 года «Золотой мяч» разыгрывали между собой только Месси и Роналду. У каждого по 5 призов.
- ЧМ-2018 стартует 14 июня матчем Россия – Саудовская Аравия.
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