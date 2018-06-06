Кровавый Забивака и сбитый Boeing. Украинский художник создал дюжину страшных плакатов к ЧМ-2018
Ты уже знаешь, что увидишь?
Художник из Киева Андрей Ермоленко заделал серию собственных плакатов в честь ЧМ-2018 в России. Примерное направление работ украинского иллюстратора угадать нетрудно: кровавый Забивака, отсылки к ядовитому газу «Новичок», малазийскому Boeing 777 и так далее.
Ермоленко почти каждый день публикую новый плакат у себя в фейсбуке.
Кровавый Забивака
Boeing 777
И еще раз
Зона
Казнь
Вратарь
Попытка сыграть на чувствах
Кладбище
Парень чеканит мяч
Вратарь в наручниках
Граната
Красно-белая карточка
- ЧМ-2018 пройдет на 12 стадионах 11 городов России с 14 июня по 15 июля. Уже знаешь победителя?
- Сборная Украины не прошла квалификационный раунд.
(Все фото: страница Ермоленко в фейсбуке)
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