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Кровавый Забивака и сбитый Boeing. Украинский художник создал дюжину страшных плакатов к ЧМ-2018

Кровавый Забивака и сбитый Boeing. Украинский художник создал дюжину страшных плакатов к ЧМ-2018
Eurosport

5 ч. назадОбновлено 4 ч. назад

Ты уже знаешь, что увидишь?

Художник из Киева Андрей Ермоленко заделал серию собственных плакатов в честь ЧМ-2018 в России. Примерное направление работ украинского иллюстратора угадать нетрудно: кровавый Забивака, отсылки к ядовитому газу «Новичок», малазийскому Boeing 777 и так далее.

Ермоленко почти каждый день публикую новый плакат у себя в фейсбуке.

Кровавый Забивака

Плакаты Андрея Ермоленко к ЧМ-2018 (facebook.com/andrey.ermolenko)

Boeing 777

Плакаты Андрея Ермоленко к ЧМ-2018 (facebook.com/andrey.ermolenko)

И еще раз

Плакаты Андрея Ермоленко к ЧМ-2018 (facebook.com/andrey.ermolenko)

Зона

Плакаты Андрея Ермоленко к ЧМ-2018 (facebook.com/andrey.ermolenko)

Казнь

Плакаты Андрея Ермоленко к ЧМ-2018 (facebook.com/andrey.ermolenko)

Вратарь

Плакаты Андрея Ермоленко к ЧМ-2018 (facebook.com/andrey.ermolenko)

Попытка сыграть на чувствах

Плакаты Андрея Ермоленко к ЧМ-2018 (facebook.com/andrey.ermolenko)

Кладбище

Плакаты Андрея Ермоленко к ЧМ-2018 (facebook.com/andrey.ermolenko)

Парень чеканит мяч

Плакаты Андрея Ермоленко к ЧМ-2018 (facebook.com/andrey.ermolenko)

Вратарь в наручниках

Плакаты Андрея Ермоленко к ЧМ-2018 (facebook.com/andrey.ermolenko)

Граната

Плакаты Андрея Ермоленко к ЧМ-2018 (facebook.com/andrey.ermolenko)

Красно-белая карточка

Плакаты Андрея Ермоленко к ЧМ-2018 (facebook.com/andrey.ermolenko)
  • ЧМ-2018 пройдет на 12 стадионах 11 городов России с 14 июня по 15 июля. Уже знаешь победителя?
  • Сборная Украины не прошла квалификационный раунд.

(Все фото: страница Ермоленко в фейсбуке)

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