Кровавый Забивака и сбитый Boeing. Украинский художник создал дюжину страшных плакатов к ЧМ-2018

Художник из Киева Андрей Ермоленко заделал серию собственных плакатов в честь ЧМ-2018 в России. Примерное направление работ украинского иллюстратора угадать нетрудно: кровавый Забивака, отсылки к ядовитому газу «Новичок», малазийскому Boeing 777 и так далее.

Ермоленко почти каждый день публикую новый плакат у себя в фейсбуке.

Кровавый Забивака

Boeing 777

И еще раз

Зона

Казнь

Вратарь

Попытка сыграть на чувствах

Кладбище

Парень чеканит мяч

Вратарь в наручниках

Граната

Красно-белая карточка

ЧМ-2018 пройдет на 12 стадионах 11 городов России с 14 июня по 15 июля. Уже знаешь победителя?

Сборная Украины не прошла квалификационный раунд.

(Все фото: страница Ермоленко в фейсбуке)

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