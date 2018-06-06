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Яндекс составил сборные России и мира по запросам в поисковике. Туда попали Аршавин и Ибрагимович

Яндекс составил сборные России и мира по запросам в поисковике. Туда попали Аршавин и Златан
Eurosport

3 ч. назад

Во главе хозяев ЧМ-2018 снова встал Леонид Слуцкий.

За неделю до старта ЧМ-2018 аналитики Яндекса представили, как выглядели бы сборные России и мира из футболистов, о которых чаще спрашивают в интернете. В каждую команду взяли по 23 игрока и набрали стартовые составы с учетом амплуа футболистов.

Из 23 самых популярных в поиске российских футболистов оказалось только 11 игроков из официальной заявки. Больше всех пользователи Яндекса интересуются Федором Смоловым, но он уступает неприглашенным в команду Дмитрию Тарасову и Андрею Аршавину. Помимо Андрея в сборную вошли еще 6 бронзовых призеров Евро-2008.

Тренерский штаб российской команды возглавил Леонид Слуцкий. Следом идут Станислав Черчесов и Валерий Карпин.

Среди 23 игроков сборной мира больше всего оказалось французов – четверо. Только один футболист из иностранцев играет в РФПЛ – полузащитник «Спартака» и сборной Голландии Квинси Промес. В стартовый состав попал Златан Ибрагимович. Тренером интернет-сборной планеты стал Зинедин Зидан. В его штабе – Диего Марадона и Хосеп Гвардиола.

  • В общей сложности про игроков интернет-сборной мира задают примерно в полтора раза больше запросов, чем про популярных российских футболистов.
  • ЧМ-2018 пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

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