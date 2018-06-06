ФИФА запретила Юлии Чичериной выступать на фестивале болельщиков за поддержку Донбасса
Футбольные чиновники боятся за репутацию.
Юлия Чичерина должна была выступить с концертом в Ростове-на-Дону по приглашению ФИФА, но за неделю до открытия ЧМ-2018 организация отказалась от услуг певицы.
Как сообщает «КП» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, ФИФА объяснила такой шаг риском для репутации из-за последних работ Чичериной, связанных с военной темой.
По неофициальной версии, причиной стала поддержка Юлией Донбасса. В феврале 2017 года певица посвятила героям Донбасcа клип «Рвать». Еще ранее она записала песню «На передовой».
- ЧМ-2018 пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.
- В матче открытия Россия сыграет против Саудовской Аравии.
Подписывайся на наш канал в телеграме
(Фото: инстаграм Юлии Чичериной)
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте