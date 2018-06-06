ФИФА запретила Юлии Чичериной выступать на фестивале болельщиков за поддержку Донбасса

Юлия Чичерина должна была выступить с концертом в Ростове-на-Дону по приглашению ФИФА, но за неделю до открытия ЧМ-2018 организация отказалась от услуг певицы.

Как сообщает «КП» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, ФИФА объяснила такой шаг риском для репутации из-за последних работ Чичериной, связанных с военной темой.

По неофициальной версии, причиной стала поддержка Юлией Донбасса. В феврале 2017 года певица посвятила героям Донбасcа клип «Рвать». Еще ранее она записала песню «На передовой».

ЧМ-2018 пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

В матче открытия Россия сыграет против Саудовской Аравии.

Подписывайся на наш канал в телеграме

(Фото: инстаграм Юлии Чичериной)