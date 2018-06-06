«Готовы». Криштиану Роналду выложил фотку банды, которая будет штурмовать Россию на ЧМ-2018
Вождь собрал войско.
Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду выложил в инстаграме боевое фото национальной команды с тренировки. Сам автор покровительственно держит за плечи экс-партнера по «Реалу» Пепе.
«Готовы», – запугал Криштиану испанцев, марокканцев и иранцев.
- В качестве капитана Роналду привел Португалию к золотым медалям Евро-2016. Есть все шансы на титул ЧМ.
- Предстоящий чемпионат мира станет четвертым в карьере Криштиану.
- На групповом этапе ЧМ-2018 Португалия сыграет с Испанией (15 июня), Марокко (20 июня) и Ираном (15 июня).
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