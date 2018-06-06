Сетка ворот с полуфинала ЧМ-2014 Бразилия – Германия пойдет на аукцион

Сетка ворот стадиона «Минейрао» в Белу-Оризонти с полуфинального матча ЧМ-2014 Бразилия – Германия будет выставлена на благотворительный аукцион.

Сетку разрежут на 8150 кусков, стартовая цена каждого – 71 евро. Организаторы аукциона рассчитывают поднять 500 тысяч евро.

С молотка уйдет сетка тех ворот, в которые немцы отгрузили пять голов в первом тайме, а в конце встречи забил мяч Оскар, лишив Мануэля Нойера сухаря, передает World Soccer Talk со ссылкой на AFP.

8 июля 2014 года Бразилия проиграла Германии со счетом 1:7. Это поражение стало крупнейшим в истории пентакампеонов и в истории хозяев чемпионатов мира.

Впоследствии бразильцы крупно проиграли в матче за бронзу голландцам (0:3), а немцы выиграли золото у аргентинцев (1:0).

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