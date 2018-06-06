Getty Images

«Однажды мы с Хаби Алонсо выпьем пива и посмеемся над тем фолом». Де Йонг вспомнил финал ЧМ-2010

«Однажды мы с Алонсо выпьем пива и посмеемся над тем фолом». Де Йонг вспомнил финал ЧМ-2010
Eurosport

19 ч. назад

Кто проставляется?

За неделю до старта ЧМ-2018 Найджел де Йонг вспомнил знаменитое столкновение с Хаби Алонсо в финале восьмилетней давности.

«Я просто хотел сыграть в мяч и думал только об этом. Я не видел, как приближается Алонсо, – он находился со слепой стороны.

Даже не подумал в тот момент, что меня должны удалить, потому что это был явно несчастный случай.

Повезло, что матч судил английский арбитр [Ховард Уэбб], который повидал множество жестких столкновений. Думаю, он пожалел меня, потому что я сразу поднял руки.

Впоследствии мы виделись с Алонсо, но не вспоминали тот момент. Это просто эпизод из футбольной истории. Возможно, однажды мы встретимся, выпьем пива и посмеемся над тем эпизодом.

В конце концов, он выиграл тот матч и смеялся последним», – сказал Де Йонг FourFourTwo.

  • Де Йонг жестко срубил Алонсо на 28-й минуте финала Голландия – Испания и отделался предупреждением.
  • Испания победила со счетом 1:0.

Подписывайся на наш канал в телеграме

По теме

Чемпионат мира

Результаты

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - «Я просто хотел извиниться перед фанатами, которые пришли посмотреть теннис». Худший день Южного

01:55
Популярные видео
«Он проходит в пустыне. Невероятно красивой пустыне». Теннисисты – о любимом турнире
 687 просмотров3 ч
«Его имя звучит как вкусный салат». 5 самых высоких теннисистов
1 172 просмотров7 ч
А еще вам может понравиться