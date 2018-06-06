«Однажды мы с Хаби Алонсо выпьем пива и посмеемся над тем фолом». Де Йонг вспомнил финал ЧМ-2010

За неделю до старта ЧМ-2018 Найджел де Йонг вспомнил знаменитое столкновение с Хаби Алонсо в финале восьмилетней давности.

«Я просто хотел сыграть в мяч и думал только об этом. Я не видел, как приближается Алонсо, – он находился со слепой стороны.

Даже не подумал в тот момент, что меня должны удалить, потому что это был явно несчастный случай.

Повезло, что матч судил английский арбитр [Ховард Уэбб], который повидал множество жестких столкновений. Думаю, он пожалел меня, потому что я сразу поднял руки.

Впоследствии мы виделись с Алонсо, но не вспоминали тот момент. Это просто эпизод из футбольной истории. Возможно, однажды мы встретимся, выпьем пива и посмеемся над тем эпизодом.

В конце концов, он выиграл тот матч и смеялся последним», – сказал Де Йонг FourFourTwo.

Де Йонг жестко срубил Алонсо на 28-й минуте финала Голландия – Испания и отделался предупреждением.

Испания победила со счетом 1:0.

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