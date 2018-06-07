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Защитник сборной России Илья Кутепов: «Серхио Рамос показал, как остановить Мохамеда Салаха»
Российские болельщики могут быть спокойны.
Защитник сборной России Илья Кутепов не боится лидеров Египта и Уругвая.
«Испугала ли игра Мохамеда Салаха в матчах «Спартака» против «Ливерпуля»? Нет. Как можно его остановить? Например, как Серхио Рамос. Он показал один из способов.
Не скажу, что я сильно расстроился, когда Салах получил повреждение в финале, но желаю ему скорейшего выздоровления. Буду рад, если он сыграет на чемпионате мира. Когда противостоишь таким мастерам, растешь.
Боюсь ли укусов Луиса Суареса? Не боюсь. Если надо, сам могу его укусить», – сказал Кутепов «Спорт 24».
- Салаха ждет встреча с Кутеповым 19 июня в Санкт-Петербурге. Суаресу предстоит матч жизни 25 июня в Самаре.
- Чуть раньше, 14 июня, Россия проведет матч открытия ЧМ-2018 с Саудовской Аравией.
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