Защитник сборной России Илья Кутепов: «Серхио Рамос показал, как остановить Мохамеда Салаха»

Защитник сборной России Илья Кутепов не боится лидеров Египта и Уругвая.

«Испугала ли игра Мохамеда Салаха в матчах «Спартака» против «Ливерпуля»? Нет. Как можно его остановить? Например, как Серхио Рамос. Он показал один из способов.

Не скажу, что я сильно расстроился, когда Салах получил повреждение в финале, но желаю ему скорейшего выздоровления. Буду рад, если он сыграет на чемпионате мира. Когда противостоишь таким мастерам, растешь.

Боюсь ли укусов Луиса Суареса? Не боюсь. Если надо, сам могу его укусить», – сказал Кутепов «Спорт 24».

Салаха ждет встреча с Кутеповым 19 июня в Санкт-Петербурге. Суаресу предстоит матч жизни 25 июня в Самаре.

Чуть раньше, 14 июня, Россия проведет матч открытия ЧМ-2018 с Саудовской Аравией.

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